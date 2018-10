Venerdì 26 ottobre 2018 | stasera in tv Tale e quale Show | Fratelli unici | Solo e X-Men le

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Venerdì 26 ottobre - in gara l’Italia! Lodadio sogna la finale agli anelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena la seconda e ultima parte delle qualificazioni maschili, questa sera conosceremo il quadro completo dei qualificati alle varie finali. Si preannuncia grande spettacolo perché gareggeranno i colossi di Giappone e Cina ma attenzione anche all’Italia con Marco Lodadio che si gioca ...

Venerdì 26 ottobre : Foto notevoli di oggi, da tutto il mondo The post Venerdì 26 ottobre appeared first on Il Post.

Lotta - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di oggi (Venerdì 26 ottobre). Tutti gli azzurri in gara : I Campionati Mondiali di Lotta giungono nell’ultima parte del programma di gare, con le ultime tre giornate in cui verranno assegnati Tutti i titoli iridati della Lotta greco-romana. Nella settima giornata andranno in scena i ripescaggi e le finali delle categorie 55, 63, 72 e 82 kg, inoltre cominceranno i tabelloni di tre nuove categorie: 60, 67 e 87 kg. Dopo una giornata senza azzurri in gara, la nazionale italiana di Lotta schiera due ...

Oroscopo Paolo Fox di Venerdì 26 ottobre 2018 | I Fatti Vostri : Paolo Fox e l’Oroscopo di venerdì 26 ottobre 2018. C? Oroscopo Paolo Fox oggi: venerdì 26 ottobre 2018 | I Fatti Vostri Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 26 ottobre 2018: come se la passano i dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni rivelate dal noto astrologo in esclusiva dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta nel salotto televisivo de I Fatti Vostri su Rai2. Oroscopo ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi le qualifiche maschili (Venerdì 26 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi venerdì 26 ottobre si disputa la seconda giornata di gare ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). In programma la seconda e ultima parte delle qualificazioni maschili, questa sera conosceremo il quadro completo dei qualificati alle varie finali. Si preannuncia grande spettacolo perché gareggeranno i colossi di Giappone e Cina ma attenzione anche all’Italia con Marco ...

Venerdi 26 Ottobre sui canali Sky Cinema HD : Le due verità - Parte 2Miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Agatha Christie. Natale, 1954: un ragazzo viene arrestato con l'accusa di aver ucciso la madre adottiva, ma il caso non e' affatto chiuso. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Armageddon - Giudizio Finale Un vero kolossal della storia dell’action-movie con Bruce Willis e Ben Affleck. Un gigantesco asteroide e’ in rotta di collisione con la Terra. Una squadra ...

Appuntamenti radio e tv – Il programma di Venerdì 26 ottobre : Appuntamenti radio e tv – Dopo la pausa per lasciare spazio alle Nazionali, sono tornati i campionati europei, in particolar modo grande spettacolo in Italia. Ma adesso è il turno del campionato italiano, importanti Appuntamenti che riguardano le squadre italiane. Ecco gli Appuntamenti radio e tv. Appuntamenti radio e tv Palermo-Venezia ore 21 sky radio GR2 SPORT radio 2 ORE 7.40 – 13.40 GR1 SPORT radio 1 ORE 8.20 -19-20 SCARICA ...

Programmi TV del pomeriggio di oggi | Venerdì 26 ottobre 2018 : Programmi TV pomeriggio di oggi, venerdì 26 ottobre 2018 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I Programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i Programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, venerdì 26 ottobre 2018, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di Venerdì 26 ottobre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 26 ottobre 2018: Marina (Nina Soldano) è sempre grave mentre Vera (Giulia Schiavo si appoggia a Roberto Ferri, il quale per ora resta ai vertici sia delle Imprese Viscardi e sia dei Cantieri… Qualcosa di sentimentale sembra stia nascendo tra Elena (Valentina Pace) e Valerio (Fabio Fulco), mentre Silvia (Luisa Amatucci) – suggestionata dalle parole di Tiziano (Lucio ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Venerdì 26 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 26 ottobre 2018: Donna Francisca, offesa ed umiliata più che mai, è in procinto di mettere in atto le minacce contro Saul, ma Raimundo riesce a fermarla. Mauricio chiede spiegazioni a Fe sulla sparizione di Nazaria… La Montenegro rivela a Prudencio che Julieta e Saul si trovano a casa di Consuelo e che sono tornati insieme… Mauricio è sempre più disperato per la misteriosa scomparsa di ...

Sciopero scuola Venerdì 26 ottobre 2018 : i motivi della protesta : Sciopero della scuola per l’intera giornata di domani, venerdì 26 ottobre: a protestare saranno le organizzazioni sindacali CUB SUR, USI, e SISA. Tra le richieste formulate dai sindacati ci sono gli aumenti in busta paga, le assunzioni del personale scolastico che mirino al ripristino di organici sufficienti, il rispetto della dignità del personale ATA, il diritto alla pensione a 60 anni o con 35 anni di contributi. Sciopero della scuola ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni puntata di Venerdì 26 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE daily di venerdì 26 ottobre 2018: Andreina si sente trascurata dal suo Vittorio, che al momento è troppo occupato ad organizzare la sfilata degli abiti Albini… Vittorio Conti sa che dalla sfilata che sta organizzando dipende in larga parte la salvezza del PARADISO DELLE SIGNORE. Intanto il pubblicitario inizia ad avere dei dubbi sulla fedeltà professionale del ragionier Luciano ...

Tutto sullo sciopero generale di domani - Venerdì 26 ottobre : Riguarderà tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati, compresi trasporti e scuola: durerà 24 ore ma con modalità diverse da servizio a servizio The post Tutto sullo sciopero generale di domani, venerdì 26 ottobre appeared first on Il Post.

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Venerdì 26 ottobre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 26 ottobre 2018: Hope (Annika Noelle), in ansia per via della crisi tra Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton), si reca da Ridge (Thorsten Kaye) per cercare di capire cosa sia realmente successo, ma lo stilista le consiglia di non intromettersi… Brooke (Katherine Kelly Lang) è infuriata con Bill Spencer (Don Diamont), ma lui le dice chiaramente che è stato con Steffy non per ...