Vampyr arriverà anche su Nintendo Switch

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Focus Home Interactive sta portandosu, la società ha comunicato l'annuncio nel suo ultimo report finanziario. Come segnalaeverything, il gioco sviluppato da Dontnod Entertainment di Life is Strange sarà il primo dello studio su una piattaforma.Vestiretesull'ibrida i panni del dottor Jonathan Reid. "Come medico, devi trovare una cura per salvare i cittadini colpiti dall'influenza della città. Come Vampiro, sei maledetto per nutrirti di quelli che hai promesso di guarire".Read more…