Vaccini | Castiglia | antimeningococco B oltre primo anno di vita abbatte rischi

(Di venerdì 26 ottobre 2018) “L’infezione da meningococco è la malattia batterica, prevenibile con vaccino, a più alto grado di mortalità,che quella ad altissimoo di gravi conseguenze pertanto è importante proteggere i bambini. Attualmente la vaccinazione contro il meningococco B è offerta a tutti i nuovi nati, quella contro il meningococco C a tutti le coorti nel secondodi, ma è auspicabile che al di sopra delci possa essere almeno una offerta vaccinale, in co-payment, per coprire almeno fino ai 5-6 anni diche è l’età nella quale è ancora elevato ilo da meningococco B“. Lo afferma Paolo, docente Scienze mediche chirurgiche e sperimentali Università Sassari. “Ilo di infezione meningococcica. Infatti – prosegue l’esperto – è altissimo nella primissima infanzia, diminuisce progressivamente fino ai 6-7 ...