Usa - giudice voluto da Trump alla Corte Suprema acc Usa to di molestie sessuali. Lui : “E’ completamente falso” : Brett Kavanaugh, il giudice nominato dal Presidente degli Stati uniti, Donald Trump , alla Corte Suprema ha respinto come “ completamente false” le accuse di molestie da parte di Christine Blasey Ford. La 51enne aveva dichiarato che il giudice ultra-conservatore e repubblicano di ferro scelto da Donald Trump per sostituire il moderato repubblicano Anthony Kennedy l’avrebbe molestata sessualmente insieme a un altro compagno quando ...

Strage di via D’Amelio - i boss accUsati dal falso pentito chiedono 1 milione di euro allo Stato : I boss accusati e poi scagionati per la Strage di via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorti, hanno chiesto allo Stato 1 milione di euro di danni, costituendosi parte civile nel processo che inizierà a Caltanissetta il 20 settembre contro i poliziotti che secondo la Procura nissena diressero le false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino.Continua a leggere