Usa | Nyt | Trump valuta decreto per chiudere confine Messico

Trump - “i trans non esistono” : pronta legge anti-LGBT/ Usa - NYT : “genitali alla nascita determinano il genere” : Stretta di Trump contro i trans : "non esistono, i genitali alla nascita definiscono il genere delle persone". La denuncia del NYT sulla presunta legge anti-LGBT della Casa Bianca(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:14:00 GMT)

Su Khashoggi la pista dei servizi deviati. Nyt acc Usa Mohammed bin Salman - approvò l'interrogatorio poi "finito male" : L'Arabia Saudita si prepara ad ammettere che il giornalista dissidente Jamal Kashoggi è stato ucciso in seguito a un interrogatorio finito male nel suo consolato a Istanbul, che avrebbe forse dovuto portare a un suo sequestro dalla Turchia. Ma le conclusioni del rapporto in via di preparazione, anticipato dalla Cnn, includeranno che "l'operazione è stata condotta senza autorizzazione e trasparenza e che coloro che sono stati ...

NYT - TRUMP EREDITÒ 413 MILIONI ELUDENDO IL FISCO/ Acc Usa to di frode - replica "Non si sono ripresi da elezioni" : Donald TRUMP ha ereditato 413 MILIONI di dollari ELUDENDO il FISCO : accusa del NYT. Il quotidiano della Grande Mela getta nuove ombre sul Presidente degli Stati Uniti.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:58:00 GMT)

Usa : Nyt - Trump ereditò 413 milioni eludendo il fisco :

Usa - il viceministro Rosenstein va alla Casa Bianca dopo lo scoop del Nyt. “Si aspetta di essere licenziato” : Rod Rosenstein , il viceministro della Giustizia americano, andrà alla Casa Bianca , dove “si aspetta di essere licenziato“. Lo riporta la Cnn, dopo che il sito Axion ne aveva annunciato le dimissioni. Rosenstein si è trovato al centro della cronaca venerdì 21 settembre, quando il New York Times e il Washington Post hanno rivelato che a maggio 2017 avrebbe proposto di intercettare il presidente Donald Trump per documentare il ...

Donald Trump - editoriale anonimo del Nyt : “Io - parte della resistenza silenziosa dentro l’amministrazione Usa ” : “Se l’alto funzionario anonimo e senza spina dorsale del l’amministrazione esiste davvero, il New York Times deve consegnarlo immediatamente al governo per questioni di sicurezza nazionale“. Donald Trump lancia così, su Twitter, la caccia all’insider autore dell’ editoriale anonimo pubblicato ieri sul quotidiano statunitense dal titolo “Sono parte della resistenza all’interno dell’amministrazione ...

Usa - Nyt attacca Donald Trump : "Voleva comprare tutte le storie compromettenti" : L'esistenza del piano, che non è mai stato attuato, sarebbe suggerita anche dalla registrazione di una conversazione fra Cohen e il presidente in cui l'avvocato insiste sulla necessità di pagamenti

Nyt : Asia Argento pagò il giovane che la accUsava di molestie per non essere denunciata : Asia Argento, tra le più importanti attiviste del movimento #MeToo contro le molestie sessuali, si sarebbe recentemente accordata per risarcire un giovane attore che la denunciò per averlo aggredito sessualmente quando lui aveva 17 anni e lei 37. Lo riporta il New York Times. ...