Usa | l' incubo pacchi bomba continua Recapitati anche a Biden e De Niro

F1 - GP Usa 2018 : Sebastian Vettel non è più intoccabile. Ferrari del Usa e all’orizzonte incombe l’incubo Leclerc… : Il quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai alle porte e sul tracciato di Austin (Stati Uniti) il Circus vuol dare spettacolo ai suoi fans texani. Liberty Media, colosso statunitense delle comunicazioni che gestisce il campionato, ci terrà a fare bella figura davanti ai connazionali e la presentazione dei piloti il giorno della gara in stile “States” potrebbe essere riproposta dopo la novità dell’anno ...

ValsUsa - gita da incubo al Forte di Exilles : turisti intrappolati per ore nell’ascensore : Cinque turisti sono rimasti intrappolati nell'ascensore di cristallo del Forte di Exilles, a pochi passi da Torino, in Alta Valsusa, per più di due ore. Ancora da accertare le cause dell'incidente. I vigili del fuoco hanno impiegato altre due ore per estrarli dalla struttura: tanta la paura, ma stanno tutti bene.Continua a leggere