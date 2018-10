Usa | Fbi | i 13 ordigni non erano falsi | potevano esplodere

Usa : pacchi bomba - Fbi arresta un uomo : 17.20 "Possiamo confermare che una persona è in custodia. Terremo una conferenza stampa al Dipartimento di Giustizia alle 14.30",le 20.30 in Italia. Così su Twitter Sarah Isgur Flores, direttore delle pubbliche relazioni del dipartimento di Giustizia Usa, conferma l'arresto di una persona nell'indagine sui pacchi bomba intercettati negli ultimi giorni negli Stati Uniti. L'uomo è stato arrestato nell'area di Miami,in Florida,da dove sono stati ...

Usa - l'Fbi indaga per terrorismo interno sui pacchi bomba : l'Fbi indaga per terrorismo interno sui pacchi bomba spediti alla Cnn, e nelle residenze di Clinton, Obama e Soros. Ieri evacuato il complesso residenziale e commerciale nel cuore di Manhattan a New ...

PACCHI BOMBA CONTRO CNN - CLINTON E OBAMA/ Ultime notizie - smentito ordigno a Trump : Fbi - “terrorismo Usa” : PACCHI BOMBA CONTRO OBAMA, CLINTON e CNN. Ultime notizie, il presidente Donald Trump attacca i media “Anche loro sono responsabili di quanto sta accadendo”(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:03:00 GMT)

Usa - pacchi bomba : Fbi tratta la vicenda come terrorismo interno : I Proud Boys sono assurti di recente alla cronaca per alcuni episodi accaduti a New York, tra cui una rissa con manifestanti antifascisti che ha portato a diversi arresti. Trump: siamo uniti La Casa ...

Usa - Fbi : in giro altri pacchi-bomba : 1.45 L'Fbi ha ammonito a restare vigili dopo la scoperta di una serie di pacchi bomba indirizzati ad esponenti dem perché "è possibile che altri pacchi siano inviati per posta in altre località". Il bureau invita a "non toccare, muovere o maneggiare alcun pacco sospetto o sconosciuto" e lancia un appello ai cittadini a fornire eventuali informazioni.

George Soros - trovato ordigno nella cassetta della posta : fatto brillare/ Usa - Fbi indaga : movente politico? : George Soros, trovato ordigno nella cassetta della posta: Usa, pacco sospetto fatto brillare dagli artificieri. L'imprenditore finito nel mirino delle destre: nessun ferito.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:08:00 GMT)

Usa - agenti Fbi sotto accUsa : "Partecipano a festini a luci rosse" : Dopo le polemiche per l"inefficiente conduzione delle indagini su Hillary Clinton e su Donald Trump, l"Fbi è nuovamente finito nel mirino dei media Usa, stavolta a causa di uno scandalo sessuale. Diversi agenti sono stati infatti accusati di atti contrari al codice etico dell"organo investigativo, in quanto avrebbero preso parte a "festini con prostitute". Sia il Dipartimento di Giustizia sia la stessa agenzia hanno aperto dei fascicoli sulla ...

Khashoggi : Usa - pronti mandare team Fbi : ANSA, - ISTANBUL, 10 OTT - Se l'Arabia Saudita lo chiederà, gli Stati Uniti sono pronti a inviare a Istanbul un team di investigatori dell'Fbi per indagare sulla scomparsa del giornalista dissidente ...

La pedofilia nella Chiesa Usa diventa materia da Fbi : Il Papa ha aperto il Sinodo sui giovani con una messa in Piazza San Pietro sotto allo stendardo dell'Arcangelo Michele che ricaccia il diavolo all'inferno, ritratto nell'enorme arazzo appeso sotto la Loggia delle Benedizioni. Così è stato plasticamente visibile il giudizio che il Papa ha sul difficile momento che vivono la Chiesa e il suo Pontificato, da lui percepiti come sotto attacco del "Grande Accusatore" (appellativo di ...

Usa - è iniziata l'indagine dell'Fbi sul giudice Kavanaugh : Flake, conservatore ma critico della politica del presidente, ha proposto di far slittare il voto per consentire al Bureau di indagare. La richiesta ha determinato un inaspettato cambiamento di ...

L’FBI ha contattato Deborah Ramirez - la seconda donna ad aver accUsato il giudice Brett Kavanaugh di molestie sessuali : L’FBI ha contattato Deborah Ramirez, la seconda donna ad aver accusato il giudice Brett Kavanaugh di molestie sessuali, nell’ambito dell’indagine ordinata venerdì dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima che il Senato confermi la sua nomina a giudice della The post L’FBI ha contattato Deborah Ramirez, la seconda donna ad aver accusato il giudice Brett Kavanaugh di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Kavanaugh : seconda accUsatrice collaborerà con Fbi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - ora Fbi deve indagare su Kavanaugh : La polizia federale americana è stata incaricata da Trump di approfondire le accuse di abusi sessuali sul giudice candidato alla Corte Suprema. La decisione su richiesta di un senatore repubblicano. L'...