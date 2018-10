USA | economia rallenta ma batte le attese

SPY FINANZA/ USA - i pacchi bomba distraggono dai flop dell'economia : Mentre si avvicinano le elezioni di mid-term, negli Stati Uniti emerge la paura, con i pacchi bomba che hanno riportato il terrore nel Paese a stelle e strisce. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Il piano di Giorgetti (via spread) per liquidare M5s, di M. BottarelliFINANZA E POLITICA/ La mossa per liberarci dal ricatto dello spread, di G. Passali

Beige Book : economia USA cresce a passo modesto - preoccupano dazi : L'economia statunitense ha continuato a viaggiare ad un ritmo tra il 'modesto' e il 'moderato'. E' quanto emerge dal Beige Book, il rapporto sullo stato di salute della crescita a stelle e strisce, ...

Salvini accUSA i "burocrati" Ue : euro "Attacco all'economia italiana" : 'È un attacco all'economia italiana' . Matteo Salvini si scaglia contro i vertici di Bruxelles che ieri hano bocciato la manovra economica presentata dall'Italia la scorsa settimana. 'Noi non solo non cambiamo la ...

Trump torna ad attaccare la Fed : 'è il più grande rischio per l'economia USA' : 'Per me la Fed è il più grande rischio per l'economia - ha affermato Trump - perché penso che i tassi di interesse vengano alzati troppo velocemente e questo frena la crescita dell'economia. ...

Borse Asia-Pacifico flettono su attese rialzo tassi USA - rallentamento economia cinese : Sulle Borse dell'area Asia/Pacifico torna il brutto tempo e oggi sono tutte in territorio negativo o piatte per l'aspettative crescenti di un rialzo dei tassi Usa e di un rallentamento dell'economia cinese. ** Il Nikkei giapponese chiude a -0,8%, mentre il più ampio Topix guadagna 0,54%.

Fed : hard Brexit avrebbe effetti negativi anche su economia USA : L'ipotesi di una hard Brexit potrebbe avere 'qualche effetto negativo anche negli Stati Uniti'. Lo ha detto Jerome Powell, governatore della Federal Reserve durante un incontro del Financial Stability ...

Brexit - Powell - Fed - : Se disordinata impatto negativo su economia USA : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

SPY FINANZA/ Da Sears a Verizon - l'amara verità sull'economia USA : Non arrivano segnali confortanti sullo stato dell'economia degli Stati Uniti, nonostante si sia per tanto tempo parlato della sua ripartenza.

Conte : 'Per gli USA non siamo a rischio - economia Italia è solida' : Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte aggiungendo: "In mezzo a tante voci che alimentano allarmismo, queste invece confermano la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana".

Casa Bianca dopo crollo di Wall Street : 'L'economia USA è forte' : Il crollo di Wall Street, Dow Jones a -3,10%, non preoccupa la Casa Bianca. "L'economia americana è forte", il calo sperimentato a Wall Street è una correzione in un mercato al rialzo - fa sapere un funzionario -. E' probabilmente salutare e passerà". Il presidente Donald Trump ...

Fmi : le sanzioni USA affossano l'economia iraniana. E arricchiscono Riyadh : Una decisione che ha provocato un significativo calo nell'economia iraniana e un crollo nelle vendite di petrolio, obiettivo della seconda parte delle sanzioni che saranno in vigore dal 4 novembre. A ...

NORDHAUS E ROMER HANNO VINTO IL PREMIO NOBEL ECONOMIA 2018/ Clima e crescita : paga ‘l’ottimismo’ made in USA : William NORDHAUS e Paul ROMER HANNO VINTO il PREMIO NOBEL per l'ECONOMIA 2018: gli studi per la crescita economica con i cambiamenti Climatici e ambientali(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Nel pieno della guerra commerciale con gli USA - la Cina sostiene la sua economia : ...26 Mentre resta protagonista di tensioni commerciali che potrebbero trasformarsi in una guerra, la Cina ha annunciato una mossa volta a sostenere la sua economia. Dal 15 ottobre la banca centrale ...