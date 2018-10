Uomini e Donne | Trono Classico | la puntata del 26 ottobre 2018 in diretta

RODOLFO SALEMI/ Uomini e donne : Mara Fasone è davvero interessata a lui? (Trono Classico) : RODOLFO SALEMI ha attirato l'interesse di Mara Fasone fin dalla prima esterna. Ma Gianni Sperti sospetta che le mire della tronista siano altre... (Uomini e donne)(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Mara Fasone ha abbandonato il trono : i nomi dei possibili sostituti : Uomini e Donne, AAA nuova tronista (o nuovo tronista) cercasi. Anche se non l’abbiamo ancora visto in tv, le anticipazioni del trono classico danno per certo l’abbandono di Mara Fasone. Proprio così: la siciliana ha lasciato il programma. Il motivo? Questo ancora non si sa, anche perché da quanto trapelato la Fasone non si è nemmeno presentata in studio per comunicare il suo addio al pubblico. Si sarebbe limitata a dire alla ...

Mara Fasone ha lasciato il trono di Uomini e Donne/ Presto tutta la verità : fan furiosi : Mara Fasone lascia il trono di Uomini e Donne: "non è il posto giusto". Chi arriva al posto della bellissima 26enne siciliana? I nomi dei probabili tronisti.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 13:07:00 GMT)

Mara Fasone fidanzata mentre era a Uomini e Donne? Parla Karina Cascella : Uomini e Donne, Mara fidanzata quando era sul trono? Mara Fasone è fidanzata? Nessuno lo sa. Anche se, a Uomini e Donne, non sono stati in pochi a insinuare che avesse un ragazzo fuori dal contesto televisivo. Primi fra tutti gli opinionisti. Gianni Sperti, ad esempio, ha avuto sempre delle riserve su Mara e il […] L'articolo Mara Fasone fidanzata mentre era a Uomini e Donne? Parla Karina Cascella proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Trono Classico : le dolci parole di Luigi Mastroianni per il fratello Salvo : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni parla del rapporto speciale che lo lega al fratello: “Salvo è al centro delle nostre vite” Ieri a Uomini e Donne uno dei protagonisti indiscussi della puntata è stato sicuramente Salvo, il fratello di Luigi Mastroianni. Oggi, inoltre, di lui si torna a parlare nell’ultimo numero di Uomini e Donne […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico: le dolci parole di Luigi Mastroianni per il ...

Uomini e Donne - Paolo Crivellin ed Angela Caloisi : "Pronti per la convivenza" : Angela Caloisi e Paolo Crivellin, una delle coppie nate nella scorsa edizione di 'Uomini e Donne', sembra voler fare sul serio, abbandonando ogni sogno di gloria televisiva, per concentrarsi su progetti che riguardano la vita affettiva come quella di una vera e propria convivenza: Angela: Paolo teme che io possa morire senza la mia famiglia (ride, ndr), però mi creda quando dico che distanti non resistiamo più. E’ vero che per me sarà il ...

Uomini e donne - nuovo tronista dopo Mara Fasone? L’indiscrezione : AAA cercasi nuovo tronista a Uomini e donne. dopo l‘abbandono di Mara Fasone, che – come si è appreso nell’ultima regsitrazione del Trono Classico – ha lasciato il trono vacante perché non si sentiva adatta a ricoprire quel ruolo, sul web gira voce che il programma di Maria De Filippi sia alla ricerca di una nuova figura che prenda il suo posto, e manco a dirlo le indiscrezioni che circolano riguardano volti riciclati da ...

Uomini e Donne – Chi è Irene Capuano? Ecco la bellissima corteggiatrice romana di Luigi Mastroianni [GALLERY] : Irene Capuano è la bellissima corteggiatrice di Luigi Mastroianni, a ‘Uomini e Donne’ la 19enne ha attirato su di sé le attenzioni del tronista siciliano Irene Capuano, secondo le anticipazioni di ‘Uomini e Donne‘, dopo essere scesa per corteggiare Luigi Mastroianni, è stata portata subito in esterna dal tronista siciliano. E come potrebbe essere il contrario? La bellissima 20enne di Genzano di Roma ha un sorriso ...

Uomini E Donne : anticipazioni di oggi 26 ottobre. Maria contro Lorenzo - Lorenzo e Luigi contro Giulia - Teresa esce con Andrea Dal Corso : oggi Uomini e Donne: Lorenzo e Luigi contro Giulia, Teresa esce con Andrea Dal Corso La nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne parte con le esterne di Teresa. Luca Daff prende... L'articolo Uomini E Donne: anticipazioni di oggi 26 ottobre. Maria contro Lorenzo, Lorenzo e Luigi contro Giulia, Teresa esce con Andrea Dal Corso proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne oggi : Maria contro Lorenzo - Teresa vuole Andrew : oggi Uomini e Donne: Lorenzo e Luigi contro Giulia, Teresa esce con Andrea Dal Corso La nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne parte con le esterne di Teresa. Luca Daff prende subito la parola e svela di volersi eliminare, ma la tronista lo invita a restare in studio e aspettare ancora un […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Maria contro Lorenzo, Teresa vuole Andrew proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - rumor trono classico : chi sostituirà MARA FASONE? : MARA Fasone non è più una tronista di Uomini e Donne: la siciliana infatti, convinta che il dating show di Maria De Filippi non fosse il contesto adatto alla sua persona, ha preferito rinunciare alla sua partecipazione e, proprio per questa ragione, ha lasciato uno spazio vacante nella trasmissione da riempire. Sul web, data questa “novità”, hanno iniziato a diffondersi dei possibili rumor sul nome di chi sostituirà la bella MARA: ...

Uomini e Donne : Paolo Crivellin e Angela Caloisi contro gli ex protagonisti del programma : Uomini e Donne, Paolo Crivellin e Angela Caloisi contro gli ex protagonisti della trasmissione: ecco perché non hanno più contatti con loro Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Paolo Crivellin e Angela Caloisi dopo Uomini e Donne. A quasi un anno dalla scelta, infatti, i due (recentemente) hanno deciso di andare a convivere […] L'articolo Uomini e Donne: Paolo Crivellin e Angela Caloisi contro gli ex protagonisti del programma ...

Uomini e Donne : Teresa Langella ruba Andrea Dal Corso a Mara Fasone : Andrea Dal Corso esce con Teresa Langella: la reazione di Mara a UeD Le vicende sentimentali di Teresa Langella, Mara Fasone, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni continueranno a pennellare la settimana a Uomini e Donne. L’ultimo appuntamento sentimentale del talk show condotto da Maria De Filippi punterà sul segmento junior della trasmissione. Tronisti e corteggiatori chiuderanno la settimana con colpi di scena e rivelazioni choc. Oggi ...

Uomini e donne - tra i nuovi tronisti favoriti Andrea Cerioli e Nicolò Ferrari (Rumors) : A Uomini e donne è tempo di nuovi colpi di scena. Nel corso dell'ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi abbiamo visto che è arrivata la notizia dell'addio di Mara Fasone, la tronista siciliana che la scelto di abbandonare definitivamente il programma di Canale 5. Mara sostiene di non sentirsi adeguata al contesto televisivo e quindi per tale motivo ha preferito andare via. Ma chi prenderà a questo punto il suo posto a Uomini e ...