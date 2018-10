Uomini e Donne Lite tra dame per Sebastiano | critiche dal web e non solo | È il

Uomini e Donne/ Teresa Langella perde anche Antonio? Nuova lite e cattivi indizi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Teresa Langella, dopo Federico Rubini, perde anche Antonio Moriconi? Brutte notizie dopo l'ultima registrazione(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Teresa e Salvatore : l’avvistamento che preoccupa i fan : Uomini e Donne, Teresa e Salvatore sono tornati insieme? L’avvistamento che non promette bene Teresa e Salvatore sono tornati al centro dell’attenzione proprio nel corso delle ultimissime settimane. Purtroppo, non sempre è tutto rose e fiori e la coppia di Uomini e Donne sembra saperlo molto bene. L’ex tronista e suo marito stanno vivendo un […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa e Salvatore: l’avvistamento che ...

Uomini e donne - Raffaella Mennoia brutale : 'Per te non spreco neppure un post' - chi polverizza : Un duro sfogo di Raffaella Mennoia , autrice di Uomini e donne , piovuto sui social. Sembra che la Mennoia abbia un conto in sospeso con una persona di cui, ancora, non è stato fatto il nome. ...

Mara Fasone lascia Uomini e Donne - la frecciatina di Gianni Sperti : Addio clamoroso a Uomini e Donne. La tronista siciliana Mara Fasone ha abbandonato la trasmissione condotta da Maria De Filippi senza dare alcuna spiegazione alla redazione e alla stessa conduttrice. Oltre ad avere instaurato un pessimo rapporto con la “collega” Teresa Langella, la tronista ha più volte sottolineato di non sentirsi a suo agio nel particolare contesto televisivo e, come se non bastasse, è stata presa di mira dall’opinionista ...

Uomini e Donne - alcuni tronisti 'flop' di questi anni : da Sara Affi Fella a Claudio Sona : La notizia sull'addio anticipato di Mara Fasone a Uomini e Donne, ha riportato a galla i tanti tronisti "flop" che hanno partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi negli ultimi anni. Tra i molti protagonisti del format che il pubblico non ricorda con piacere, spiccano sicuramente Sara Affi Fella e le sue bugie, Claudio Sona e la sua "doppia vita", Mattia Marciano, Mariano Catanzaro e Desirée Popper. Tutti nomi accomunati da un grande ...

Uomini e Donne trono Over - Antonella umilia Gemma Galgani : interviene Maria De Filippi : A Uomini e Donne trono Over è sempre lei la grande protagonista. Negli ultimi mesi Gemma Galgani sta provando a dimenticare Manetti con il corteggiatore Rocco Fradella. Anche in questo caso, si tratta di una conoscenza piuttosto turbolenta: le cose tra i due, recentemente, non vanno molto bene e pare che il cavaliere abbia già preso la decisione di chiudere con lei. Per provare a risollevare un po’ le sorti della relazione tra Rocco e Gemma, la ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 25/10 : Dopo l’ingresso dei tronisti Maria fa il punto della situazione a partire da quella di Lorenzo: è uscito con Giulia, Nadia e Chiara, ma sono solo le ultime due a entrare in studio perché la prima, la ragazza che sta dando il “batticuore” al tronista, entrerà in seguito. Vediamo un filmato: dopo la scorsa puntata Lorenzo raggiunge Giulia in camerino per comunicarle che non ha affatto apprezzato che lei abbia accettato di ballare con Luigi e senza ...

Uomini e Donne - trono classico : lo sfogo di Lorenzo Riccardi | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. I protagonisti della puntata sono stati i quattro tronisti: Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Mara Fasone e Teresa Langella. La prima parte è stata dedicata al trono maschile. Lorenzo e Luigi si contendono la corteggiatrice Giada, che ha fatto segno nel cuore del tronista pugliese. La ragazza nella scorsa puntata ha accettato di ballare con l’ex ...

Uomini e Donne : Mara Fasone ha lasciato il trono : Mara Fasone Prime defezioni nel trono classico di Uomini e Donne. Mara Fasone ha abbandonato la trasmissione condotta da Maria De Filippi. La notizia non arriva a sorpresa: la siciliana, infatti, oltre ad avere instaurato un pessimo rapporto con la “collega” Teresa Langella, ha più volte sottolineato di non sentirsi a suo agio nel particolare contesto televisivo e, come se non bastasse, è stata presa di mira dall’opinionista Gianni Sperti. ...