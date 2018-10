Uomini e Donne anticipazioni | Rocco Fredella e l' agguato a Gemma | con quale dama è uscito

Registrazione Uomini e Donne/ Rocco sente Barbara : Gemma si sente male - Sossio intanto… (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Sebastiano sta scatenando molte critiche, sia da parte del web che dal parterre femminile. Per alcuni è il nuovo Sossio Aruta(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:17:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Rocco e Barbara si sentono - Gemma soffre : anticipazioni Uomini e Donne: Rocco chiede il numero di Barbara, Gemma sta male Giovedì 25 Ottobre 2018 si sono registrate le nuove puntate del Trono Over. Grandissime sorprese per il pubblico di Uomini e Donne. Partiamo da Gemma e Rocco. La conduttrice fa sapere che la dama sta molto male e soffre per la fine […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Rocco e Barbara si sentono, Gemma soffre proviene da Gossip e Tv.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi vanno a convivere/ Uomini e Donne : ecco cosa pensano dei recenti scandali : La storia d'amore tra Paolo Crivellin e Angela Caloisi procede a gonfie vele. Dopo nove mesi d'amore, la coppia intervistata per Uomini e Donne Magazine, racconta dell'imminente convivenza.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:19:00 GMT)

Uomini e Donne - Trono Classico : la puntata del 26 ottobre 2018 : ...

Jack Vanore - Uomini e Donne/ Dal trono a Raffaella Mennoia : poi la domanda a Gemma Galgani… : Jack Vanore è l'attuale opinionista del trono classico di Uomini e Donne. Al suo fianco anche Tina Cipollari, Gianni Sperti e Mario Serpa, l'intervista al Magazine.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:54:00 GMT)

Uomini e Donne - Teresa porta in esterna Andrea Del Corso : la reazione di Mara | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. La tronista Teresa Langella ha portato in esterna Andrea Del Corso, corteggiatore di Mara Fasone ed ex tentatore di Temptation Island. Il ragazzo sembrava felice di vedere Teresa e i due sono stati molto bene in esterna. La sorpresa di Teresa ha scatenato la reazione di Luca Daffré, corteggiatore della napoletana, e ovviamente della tronista Mara. Uomini e ...

Uomini e donne - tra i nuovi tronisti favoriti Andrea Cerioli e Nicolò Ferrari (Rumors) : A Uomini e donne è tempo di nuovi colpi di scena. Nel corso dell'ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi abbiamo visto che è arrivata la notizia dell'addio di Mara Fasone, la tronista siciliana che la scelto di abbandonare definitivamente il programma di Canale 5. Mara sostiene di non sentirsi adeguata al contesto televisivo e quindi per tale motivo ha preferito andare via. Ma chi prendera' a questo punto il suo posto a Uomini e ...

Uomini e Donne : Gemma Galgani e le parole dolcissime per Alessandra Amoroso - ecco cosa è successo : Gossip Uomini e Donne, Gemma Galgani: un messaggio speciale per Alessandra Amoroso, ecco cosa è successo Gemma Galgani resta indubbiamente la protagonista indiscussa del Trono Over. Il pubblico di Uomini e Donne ha imparato... L'articolo Uomini e Donne: Gemma Galgani e le parole dolcissime per Alessandra Amoroso, ecco cosa è successo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - Trono Classico : la puntata del 26 ottobre 2018 in diretta : [live_placement] Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri.prosegui la letturaUomini e Donne, Trono Classico: la puntata del 26 ottobre 2018 in diretta pubblicato su Gossipblog.it 26 ottobre 2018 14:35.

RODOLFO SALEMI/ Uomini e donne : Mara Fasone è davvero interessata a lui? (Trono Classico) : RODOLFO SALEMI ha attirato l'interesse di Mara Fasone fin dalla prima esterna. Ma Gianni Sperti sospetta che le mire della tronista siano altre... (Uomini e donne)(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Mara Fasone ha abbandonato il trono : i nomi dei possibili sostituti : Uomini e Donne, AAA nuova tronista (o nuovo tronista) cercasi. Anche se non l’abbiamo ancora visto in tv, le anticipazioni del trono classico danno per certo l’abbandono di Mara Fasone. Proprio così: la siciliana ha lasciato il programma. Il motivo? Questo ancora non si sa, anche perché da quanto trapelato la Fasone non si è nemmeno presentata in studio per comunicare il suo addio al pubblico. Si sarebbe limitata a dire alla ...

Mara Fasone ha lasciato il trono di Uomini e Donne/ Presto tutta la verità : fan furiosi : Mara Fasone lascia il trono di Uomini e Donne: "non è il posto giusto". Chi arriva al posto della bellissima 26enne siciliana? I nomi dei probabili tronisti.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 13:07:00 GMT)

Mara Fasone fidanzata mentre era a Uomini e Donne? Parla Karina Cascella : Uomini e Donne, Mara fidanzata quando era sul trono? Mara Fasone è fidanzata? Nessuno lo sa. Anche se, a Uomini e Donne, non sono stati in pochi a insinuare che avesse un ragazzo fuori dal contesto televisivo. Primi fra tutti gli opinionisti. Gianni Sperti, ad esempio, ha avuto sempre delle riserve su Mara e il […] L'articolo Mara Fasone fidanzata mentre era a Uomini e Donne? Parla Karina Cascella proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Trono Classico : le dolci parole di Luigi Mastroianni per il fratello Salvo : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni parla del rapporto speciale che lo lega al fratello: “Salvo è al centro delle nostre vite” Ieri a Uomini e Donne uno dei protagonisti indiscussi della puntata è stato sicuramente Salvo, il fratello di Luigi Mastroianni. Oggi, inoltre, di lui si torna a parlare nell’ultimo numero di Uomini e Donne […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico: le dolci parole di Luigi Mastroianni per il ...