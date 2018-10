Una scossa di terremoto nel mar Jonio | di magnitudo 6 8 | è stata percepita anche in

Terremoto - scossa magnitudo 6 - 8 in Grecia con allerta tsUnami : Violenta scossa di Terremoto in Grecia nella notte , ora 00:54 italiana,, sulla costa occidentale del Peloponneso. Il sisma, di magnitudo 6,8 , è stato avvertito distintamente anche in Italia, nel ...

Terremoto - violenta scossa nel mar Jonio : magnitudo 6.8 in Grecia - epicentro a Zacinto. Paura in Puglia - Sicilia - Calabria - Campania e a Malta. Possibile allarme tsUnami : Una violenta scossa di Terremoto ha colpito nella notte il mar Jonio: erano le 00:54 quando s’è verificata la scossa principale, di magnitudo 6.8, con epicentro in Grecia pochi chilometri a sud/ovest dell’isola di Zacinto (o Zante). La scossa è stata distintamente avvertita in tutto il Sud Italia, e in modo particolare in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tanta Paura anche a Malta. E’ Possibile che scatti ...

Taiwan - Registrata Una forte scossa magnituo 6 : P aura a Taiwan dove, poco dopo le 12.30 di oggi , ora locale, , è stata Registrata una forte scossa di terremoto magnitudo 6.0. L' epicentro è stato localizzato a 104 chilometri della città di ...

Terremoto in Canada - forte scossa M 6.8/ Ultime notizie - avvertito fino a Vancouver : nessUna allerta tsUnami : Terremoto in Canada, serie di scosse, la più forte di magnitudo 6.8. Nessun danno, smentita allerta tsunami. Il sisma avvertito fino a Vancouver. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:41:00 GMT)

Sciopero 12 ottobre - in piazza per dire : ‘Serve Una scossa!’ : L’anno scolastico è da poco cominciato e non poteva scorrere liscio senza scioperi. Quello che doveva essere il Governo “del cambiamento” sta destando malcontento su molti fronti. A pagarne il prezzo infatti non è solo il personale scolastico, ma anche gli studenti stessi. E sono proprio questi ultimi che stavolta vogliono far sentire la loro voce. Le motivazioni dello Sciopero Lo Sciopero che si terrà il 12 ottobre, è stato ...

Terremoto - forte scossa a Bali : epicentro sulla costa - torna l’allarme tsUnami [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto ad Haiti - scossa magnitudo 5.9 : almeno 11 morti. Crollata Una chiesa : Un Terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito Haiti nella zona nord-occidentale. Molti risultano i danni mentre sta crescendo di ora in ora il bilancio dei morti. ? #Haiti @MonitoreoPGR103...

"Diamoci Una scossa" : ingegneri e architetti di Cuneo informano sui rischi sismici : Nella prima Giornata nazionale della prevenzione sismica, gli Ordini professionali degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Cuneo hanno aderito ...

NessUna scossa per lo spread : in apertura si assesta sui 280 punti. Piazza Affari in calo - in rosso le banche : Nessuno scossone per lo spread tra Btp e Bund che, in apertura, si assesta intorno ai 280 punti. Un dato, questo, non molto diverso dalla quello registrato il 4 ottobre in chiusura. Il tasso del decennale è al 3,36%.Segno meno per Piazza Affari, sulla scia della nota di aggiornamento del Def che - con la previsione del deficit al 2,4% - ha suscitato timori nei mercati e dell'Unione europea fatto tornare lo spread tra titoli di stato ...