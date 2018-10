Una moschea dentro la cappella dei frati cappuccini? Un caso a Bergamo

Musulmani acquistano all’asta Una chiesa a Bergamo : “Sarà Una moschea” : Una moschea al posto di una chiesa , nonostante la legge “anti moschee” della Regione Lombardia. È quanto potrebbe accadere a breve a Bergamo , visto che l’Associazione Musulmani si è aggiudicata all’asta la cappella degli ex ospedali Riuniti, messa in vendita lo scorso 20 settembre dall’Asst Papa Giovanni XXIII, ospedale che fa capo proprio alla Reg...

Bergamo - musulmani comprano Una chiesa : "Diventerà Una moschea" : Una moschea al posto di una chiesa , nonostante la legge 'anti moschee' della Regione Lombardia. È quanto potrebbe accadere a breve a Bergamo , visto che l'Associazione musulmani si è aggiudicata all'asta la cappella degli ex ospedali Riuniti, messa in vendita lo scorso 20 settembre dall'Asst Papa Giovanni XXIII, ospedale che fa capo proprio alla Regione. Lo riporta l'agenzia di stampa Agi.L'apertura delle buste è avvenuta ...

Bergamo - musulmani vinco l’asta per l’ex chiesa/ “Diventerà Una moschea” : battuti Regione e ortodossi : Grazie al Piano religioso del comune e a molti soldi, i musulmani di Bergamo hanno battuto all'asta i cristiani ortodossi : ex chiesa cattolica dei Frati diventa moschea(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 17:30:00 GMT)

Magenta - i musulmani accusano la Lega per aver Chiesto voti alle elezioni in cambio di Una moschea : Magenta, i musulmani accusano la Lega per aver Chiesto voti alle elezioni in cambio di una moschea Muhammad e Shehroz, due giovani fedeli musulmani, hanno convocato una conferenza stampa per raccontare dello strano accordo proposto dagli esponenti del Carroccio alle ultime amministrative. Quando il partito di Salvini è stato il primo votato del centrodestra piazzando come vicesindaco Simone Gelli: Che ora è costretto a confermare ...