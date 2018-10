Un SMS Apple preannuncia l’arrivo a casa nostra dell’SMS Apple | truffa del 26 ottobre?

optimaitalia

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Viene segnalato proprio in queste ore un nuovo SMScon il quale gli utenti vengono avvertiti di un iPhone XS in consegna. Si tratta di un messaggio che, come molti avranno già percepito, non ha davvero nulla di ufficiale e che a conti fatti rappresenta per i destinatari una potenziale, stando anche a quanto riportato da una fonte come bufale.net. Lo stile, non a caso, richiama in modo palese la tipologia di attacco che abbiamo avuto modo di toccare con mano in queste settimane sfruttando la notorietà di alcuni brand. In primis Amazon, come avrete notato anche da un nostro recente articolo.Come si articola l'SMSdi cui tanto si parla oggi 26? Come accennato, si fa leva sul desiderio di tanti utenti di ricevere un iPhone XS, device il cui costo si aggira sui 1.000 euro, allegando al messaggio anche un link ad una pagina esterna. Secondo le informazioni ...