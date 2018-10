Umberto I in campo per aumentare dispositivi “ponte” salva-cuore

meteoweb.eu

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Ilè una macchina dal motore instancabile, ma può accadere che in alcuni casi si inceppi per il sopraggiungere dell’insufficienza cardiaca, ovvero ilnon riesce a fornire la quantità sufficiente di ossigeno a tutti i tessuti. Una condizione che può provocare danni molto seri all’organismo, se non si interviene. Il PoliclinicoI di Roma ha presentato oggi un programma per rilanciare l’impianto dei Vad (di assistenza ventricolare), device ‘ponte’ che possonore il paziente con insufficienza cardiaca grave in attesa di un trapianto di. “In base ai dati epidemiologici, nel Lazio servirebbero 100 di questi impianti – spiega all’AdnKronos Salute Francesco Fedele, direttore dell’Uoc di Malattie cardiovascolari del PoliclinicoI – mentre solo circa 20 vengono impiantati oggi dai centri ...