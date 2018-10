Ue | Governo francese pubblica video su Europee | Salvini contro Pd

Migranti - Amnesty denuncia : “Violazioni sistematiche. Governo francese smetta di fare orecchie da mercante” : Amnesty International denuncia “violazioni sistematiche” dei diritti di rifugiati e Migranti al confine franco-italiano, in seguito a una missione di osservazione realizzata i 12 e 13 ottobre, nella zona di Briançon, nelle Alpi francesi, non lontano dal villaggio italiano Clavière oggetto delle recenti polemiche legate allo sconfinamento da parte della gendarmeria francese. “Il Governo francese la smetta di fare orecchie da ...

Continua a sgretolarsi il Governo francese : lascia anche Gerard Collomb - fedelissimo di Macron : "Quello che è accaduto nelle ultime 48 ore non ha niente a che vedere con una crisi politica": dalle parole di Emmanuel Macron, riportate dal suo portavoce dopo il Consiglio dei ministri, traspare tutto l'imbarazzo dell'Eliseo e di una presidenza che sembrava onnipotente e in poche settimane si ritrova a brandelli.Gerard Collomb, il socialista "saggio", sindaco di Lione per 17 anni, tutore e guida dell'avventura di Macron fin dai primi ...

Il Governo francese non darà l’autorizzazione per l’approdo della nave Aquarius a Marsiglia : Il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha detto martedì che il suo governo non darà per ora l’autorizzazione alla nave Aquarius di attraccare nel porto di Marsiglia, nel sud del paese, come invece era stato chiesto dall’equipaggio della The post Il governo francese non darà l’autorizzazione per l’approdo della nave Aquarius a Marsiglia appeared first on Il Post.

Rimpasto per il Governo francese dopo le 2 dimissioni : De Rugy all'Ecologia e Maracineanu allo Sport : Più che un Rimpasto un rattoppo, necessario per ricucire uno strappo che rischiava di indebolire ulteriormente il governo francese in uno dei momenti più delicati del mandato presidenziale di Emmanuel Macron.A sostituire Nicolas Hulot al Ministero della Transizione ecologica e solidale sarà François de Rugy, fino a questa mattina presidente dell'Assemblea nazionale, mentre al Ministero per lo Sport andrà l'ex ...

Il Governo francese perde un altro pezzo : si dimette anche il ministro dello Sport : 'Dopo 16 mesi appassionanti alla guida del ministero dello Sport, ho deciso di lasciare il governo per ragioni personali', ha detto l'ex campionessa di scherma. La sua uscita a sorpresa dall'...