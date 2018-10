Uccise il rapinatore in casa | assolto per legittima difesa

Roma - Uccise rapinatore : assolto : Roma, 25 ott. , AdnKronos, - Un commerciante di 41 anni che sparò dieci anni fa ad un ladro che lo aspettava sul pianerottolo di casa per rapinarlo è stato assolto in secondo grado dalla prima sezione ...

Roma - Uccise rapinatore : assolto : Roma, 25 ott. (AdnKronos) - Un commerciante di 41 anni che sparò dieci anni fa ad un ladro che lo aspettava sul pianerottolo di casa per rapinarlo è stato assolto in secondo grado dalla prima sezione della Corte D'Appello di Roma per legittima difesa. All'uomo che in primo grado era stato condannato

Uccise rapinatore in casa - assolto : 21.39 assolto per legittima difesa un uomo che dieci anni fa sparò ed Uccise un rapinatore che aveva fatto irruzione in casa sua. All'uomo,condannato in primo grado a due anni e 8 mesi per omicidio colposo, la corte d'Appello di Roma ha riconosciuto la legittima difesa e lo ha quindi prosciolto dalle accuse. I fatti risalgono al 2008, quando l'uomo, fu legato ed imbavagliato insieme con la compagna da due rapinatori.