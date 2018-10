Ubi Banca | al processo si decide se il grande accusatore sarà parte civile Il giallo

Ubi Banca - Massiah : "2018 si chiuderà meglio del 2017" : "Salvo sorprese, e io spero che non ce ne siano altre oltre a quelle che abbiamo già visto, diciamo che dovremmo riuscire a chiudere il 2018 meglio dello scorso anno". Lo ha dichiarato Victor Massiah ,...

Ubi lancia il sito Arte Ubi Banca : ... Parallelamente al sito, è stato lanciato anche il canale Instagram @ArteubiBanca, concepito e organizzato per rendere particolarmente "vicino", quasi "vivo", il mondo dell'Arte di UBI Banca.

Ubi Banca emette il Social Bond "Comunità per Calcit Arezzo" : UBI Banca annuncia l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario solidale , Social Bond, "Social Bond UBI Comunità per Calcit Arezzo", per un ammontare complessivo di ' 5.475.000. L'istituto di ...

Ubi Banca - Marshall Wace incrementa le vendite : La Consob comunica che Marshall Wace , dal 22 ottobre, ha ampliato lo short selling su UBI Banca dall'1,62% all'1,73%. Intanto in Borsa si registra un frazionale ribasso per UBI Banca , che scambia ...

Sarà sUbito spettacolo tra SIECO e BERGAMO. Al via la A2 CredemBanca : Torna come ogni anno l'appuntamento con Sergio Zappalorto ed il suo Pallavolley che andrà in onda ogni Mercoledì alle ore 23.00 sul canale 11 - RETE 8 SPORT con replica ogni Giovedì sul canale 113 " ...

Ubi Banca - PDT lima le posizioni corte sul titolo : PDT Partners , dall'11 ottobre 2018, ha alleggerito le posizioni corte su UBI Banca , dallo 0,53% allo 0,48%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.

Ubi Banca - Consigliere di Sorveglianza Guerini rassegna le sue dimissioni : Lorenzo Renato Guerini ha rassegnato le dimissioni come Consigliere di Sorveglianza di UBI Banca . Lo annuncia il gruppo Bancario che spiega che Guerini lascia per "ragioni personali".

Borsa Italiana oggi/ Ubi Banca a -6 - 1% - Recordati a +0 - 9% (8 ottobre 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi la settimana inseguendo i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:51:00 GMT)

Ubi Banca - concluso buyback Piano incentivazione di lungo e breve termine : UBI Banca comunica che si sono conclusi i programmi di acquisto di azioni proprie riguardanti l'acquisto di azioni proprie al servizio del Piano di incentivazione di lungo termine 2017-2019/20 per il ...

Ubi Banca e Confindustria rinnovano l'accordo sulle imprese : Il Piano Industria 4.0 ha dimostrato la sua efficacia sull'economia reale e ha contribuito a far ripartire crescita e investimenti. Dobbiamo proseguire su questa strada e le aziende, attraverso la ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Ubi Banca a -3 - 5% - Unicredit a -2 - 8% - 2 ottobre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra i 20.500 punti. Previsti diversi dati macroeconomici in agenda.

Borsa Italiana oggi/ Moncler a +4 - 7% - Ubi Banca a -3 - 3% (1 ottobre 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca un rimbalzo dopo il brusco calo di venerdì. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 15:44:00 GMT)

Ubi Banca - cartolarizzazione di 2 - 75 miliardi di sofferenze : UBI Banca ha perfezionato la cessione del 95% dei titoli mezzanine e junior a investitori istituzionali, operazione di successo per tempi e contenuti, nonostante le avverse condizioni di mercato. Al ...