Tumori | con Larotrectinib il tasso di risposta globale è dell’81%

Ecco perché “le dimensioni contano” : le persone alte sono più esposte ai Tumori - il rischio aumenta del 10% ogni 10 cm di altezza : Nonostante fosse già noto che le persone alte incorrono in un rischio più elevato di essere colpite da un tumore, sconosciuti erano i motivi: una ricerca statunitense ha scoperto che ciò accade perché possiedono un maggior numero di cellule in grado di essere colpite dalla malattia. Secondo uno studio pubblicato su Proceedings of Royal Society B condotto su popolazioni di 3 continenti, il rischio aumenta del 10% ogni dieci centimetri di altezza: ...

Tumori : studio - rischio minore nelle famiglie con molti bambini : nelle case con molti bambini c’è un rischio minore di ammalarsi di cancro. Ricercatori svizzeri e australiani delle università di Zurigo e di Adelaide lo suggeriscono in uno studio condotto a livello mondiale. Dell’effetto ‘famiglia numerosa‘, spiegano, approfitterebbero in particolare i maschi. Gli scienziati hanno analizzato i dati di 178 Paesi, trovando un collegamento fra la grandezza del nucleo familiare e la ...

Barcolana 2018 : LILT presente con uno stand - lancia una campagna di sensibilizzazione contro i Tumori del colon-retto : Continua l’impegno di LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i tumori – nell’ottica della prevenzione e della sensibilizzazione agli stili di vita salutari. Quale migliore occasione se non l’evento della Barcolana 2018, una delle regate più importanti, che si svolgerà a Trieste il 14 ottobre. In questo contesto prende avvio la campagna di LILT Trieste “COLON responsabilità 50”, dedicata alla prevenzione dei tumori del colon-retto. Non a ...

Tumori - Ospedale San Giovanni : cancro cerebrale rimosso con paziente sveglio : E’ stato eseguito il primo intervento con paziente sveglio per l’asportazione di un cancro al cervello all’azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma. L’operazione, effettuata pochi giorni fa su una giovane donna alla quale era stato diagnosticato un tumore temporale, è stata eseguita con successo dall’Unità operativa complessa di Neurochirurgia diretta da Andrea Talacchi. Dalla struttura fanno sapere che ...

Tumori : gli USA estendono l’uso del vaccino contro il cancro alla cervice fino a 45 anni : Dopo l’Australia, sulla buona strada per eliminare il cancro alla cervice nei prossimi 20 anni, le autorità statunitensi hanno esteso l’uso del vaccino contro il cancro alla cervice agli adulti. Il vaccino in precedenza era solo per preadolescenti e giovani adulti fino a 26 anni. La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il Gardasil 9 per donne e uomini fino a 45 anni. Il vaccino protegge dal papilloma virus umano (HPV) che può ...

Tumori - nuove conferme sull’aspirina : l’uso giornaliero potrebbe ridurre il rischio di cancro alle ovaie : Il carcinoma ovarico è il più fatale dei Tumori ginecologici, principalmente a causa della mancanza di strategie di diagnosi precoce. Si ritiene che l’infiammazione che si verifica durante l’ovulazione svolga un ruolo nello sviluppo di questa malattia. Ma è stato dimostrato che farmaci antinfiammatori, come l’aspirina, riducono il rischio di alcuni tipi di cancro, tra cui quello alle ovaie. Un nuovo studio, condotto dal Moffitt Cancer Center in ...

Salute : anche un piccolo consumo giornaliero di alcol aumenta il rischio di morte per problemi cardiaci e Tumori : Bere un bicchiere di vino al giorno per questioni di “Salute” potrebbe non essere poi così salutare, secondo quanto suggerito da un nuovo studio della Washington University School of Medicine di St. Louis, pubblicato sulla rivista Alcoholism: Clinical & Experimental Research. Analizzando i dati di oltre 400.000 persone tra i 18 e gli 85 anni, i ricercatori hanno scoperto che consumare 1-2 drink al giorno per 4 o più volte a settimana ...

Tumori : al Pascale oltre 2000 pazienti trattati con immunoterapia : L’immunoterapia “è un vero e proprio tsunami nella lotta contro il cancro e il Premio Nobel assegnato a James Allison e a Tasuku Honjo per i loro studi su questa arma fotografa la portata di questa rivoluzione. L’Italia ha contribuito in maniera decisiva alle ricerche che hanno permesso di rendere disponibili le terapie immunoterapiche ai pazienti colpiti da Tumori in fase molto avanzata. Basta pensare che all’Istituto ...

Premio Nobel per la Medicina - Tumori : al Pascale oltre 2mila pazienti trattati con l’immunoterapia : “l’immunoterapia è un vero e proprio tsunami nella lotta contro il cancro e il Premio Nobel assegnato a James Allison e a Tasuku Honjo per i loro studi su questa arma fotografa la portata di questa rivoluzione. L’Italia ha contribuito in maniera decisiva alle ricerche che hanno permesso di rendere disponibili le terapie immunoterapiche ai pazienti colpiti da tumori in fase molto avanzata. Basta pensare che all’Istituto ‘Pascale’ di Napoli, dal ...

Gli scopritori dell'immunoterapia contro i Tumori vincono il Nobel per la Mediina 2018. : Proclamazione Nobel Medicina 2018 , JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Getty Images, La rivoluzione nella immuno-encologia , ovvero la scienza di far combattere il sistema immunitario contro il cancro, è ...

Tumori - visite e controlli sui treni : parte il “Frecciarosa 2018” : La prevenzione oncologica viaggia in treno. Dal 2 al 31 ottobre a bordo di Frecce, InterCity e Regionali, medici e volontari di IncontraDonna offriranno gratuitamente visite, consulenze, ecografie e materiale informativo sul tumore del seno, con uno sguardo alla Salute di tutta la collettività. Riparte anche quest’anno ‘Frecciarosa 2018: la prevenzione viaggia in treno’. L’obiettivo è combattere il tumore mammario, ...

Nobel per la Medicina 2018 : scoperta per caso la strada che consente disarmare i Tumori : scoperta quasi per caso l’immunoterapia anticancro, premiata oggi dal Nobel per la Medicina 2018: a James P. Allison e a Tasuku Honjo, vincitore del Nobel per la Medicina 2018, “va il merito di avere scoperto i segnali che permettono di spegnere il sistema immunitario“, ha spiegato Stefano casola, che lavora per l’Istituto Firc di Oncologia Molecolare, dove dirige l’unità di ricerca di Immunologia molecolare e ...

I nostri amici a 4 zampe in prima linea contro i Tumori : Più che di scienza alcuni potrebbero pensare che si stia parlando di fantascienza, ed invece no, ormai sono tante le prove che dimostrano le abilità di questi fantastici animali. I cani sono dotati ...

A ottobre controlli in rosa gratis - torna Carovana della prevenzione Tumori : Ogni anno nel mondo si registrano oltre 1,6 milioni di nuovi casi, 50.000 dei quali solo nel nostro Paese. Ma quando un tumore del seno viene diagnosticato in fase precoce, ricordano gli specialisti, ...