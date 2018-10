TUMORE AL SENO | EVITARE RECIDI Arriva un nuovo farmaco in Italia | Ribociclib | il

TUMORE del seno e recidive / I grassi nella dieta aumentano del 24% il rischio che il cancro si rimanifesti : Tumore del seno e recidive, nella dieta se vengono assunti troppi grassi si aumenta del 24% i rischi di poter vedere nuovamente il cancro manifestarsi. Ecco tutti i consigli.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:42:00 GMT)

Sassari : una giornata per la prevenzione del TUMORE al seno : Un’intera giornata dedicata alla visite di controllo per la prevenzione del tumore al seno. È l’iniziativa che la senologia multidisciplinare aziendale coordinata dell’Aou di Sassari realizzerà il 30 ottobre in occasione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella. Le donne senza limiti di età, sintomatiche e asintomatiche, che lunedì telefoneranno allo 079 22.84.34 saranno inserite in un ...

TUMORE al seno : l’importanza della dieta - ecco gli alimenti che aumentano il rischio di recidiva : Una dieta troppo ricca di grassi aumenta fino al 24% il rischio di recidiva del Tumore della mammella. È dimostrato il ruolo degli stili di vita sani nella cosiddetta prevenzione terziaria, che mira a evitare il ritorno della malattia. Bastano 150 minuti di attività fisica a settimana (ad esempio camminata veloce o giardinaggio) per ridurre del 25% la mortalità per Tumore della mammella nelle pazienti che hanno già ricevuto la diagnosi rispetto ...

TUMORE al seno triplo negativo : l'immunoterapia funziona - : Laureato in Biologia presso l'Università Bicocca di Milano - con specializzazione in Genetica conseguita presso l'Università Diderot di Parigi - ha un master in Comunicazione della Scienza. Collabora ...

Nanosistemi : un bisturi molecolare per il TUMORE al seno - : Gli scienziati dovrebbero imparare a essere più presenti nella vita dei cittadini, rendendoli partecipi dei progressi della scienza e cercando di dialogare in maniera semplice e diretta'. Se potessi ...

Napoli : scoperto un farmaco per l'osteoporosi che riduce le possibilità di TUMORE al seno : Una notizia [VIDEO]che senz'altro potrebbe avere conseguenze importanti per quanto riguarda la cura dei tumori al seno si deve ad una scoperta rilevante effettuata dall'Istituto dei Tumori di Napoli. Precisamente, un farmaco che viene utilizzato per curare l'osteoporosi processo di rarefazione e indebolimento delle ossa, dovuto a decalcificazione e mobilizzazione dei sali di calcio, abbinato al blocco della produzione degli estrogeni, rende ...

TUMORE al seno - ottobre è il mese della prevenzione : Ogni giorno, in Italia, una donna ogni quindici minuti scopre di essere malata di Tumore al seno. E’ la patologia più frequente nelle donne e una su otto rischia di esserne colpita. Ma, fortunatamente, oggi il cancro fa meno paura, nonostante i 50mila casi in più ogni anno. Ma comunque dal carcinoma mammario si può guarire, anzi, si guarisce ma all...

TUMORE al seno - nuova speranza di cura : immunoterapi efficace anche per quello aggressivo : Prima immunoterapia efficace anche per un tipo aggressivo di Tumore del seno, il cosiddetto ‘triplo negativo’. I risultati, frutto dello studio Impassion130, sono stati presentati al congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo), in corso a Monaco di Baviera, e contemporaneamente pubblicati sul ‘New England Journal of Medicine’. Il cancro al seno triplo negativo con metastasi – spiegano gli esperti ...

TUMORE al seno : un farmaco usato per curare l’osteoporosi può ridurre il pericolo di recidiva in donne colpite da carcinoma mammario : Un farmaco in uso per la cura dell’osteoporosi, abbinato al blocco della produzione degli estrogeni, aumenta in maniera significativa la sopravvivenza libera da malattia in donne in pre-menopausa, colpite da carcinoma mammario. E’ l’ultima scoperta in campo oncologico, e in particolare nella lotta al Tumore al seno, portata a termine dall’Istituto dei tumori di Napoli. Lo studio, iniziato 14 anni fa, su ...

Dall'immunoterapia nuova arma contro il TUMORE al seno metastatico : Il risultato arriva dallo studio 'Impassion 130', condotto su 900 pazienti afferenti a centri in vari Paesi del mondo e presentato oggi al congresso della Societ europea di oncologia medica, Esmo,, ...

TUMORE al seno : a Milano si vota il Laudato Medico : Sul sito Europa Donna Italia le pazienti potranno votare il loro Medico preferito con una iniziativa dedicata a Umberto Veronesi

TUMORE al seno : scoperta la molecola che arresta la proliferazione delle cellule tumorali : Una nuova scoperta in ambito oncologico capace di mirare direttamente al motore del Tumore al seno. Si tratta di una piccola molecola scoperta dai ricercatori italiani del Centro per la Genomica dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il cui studio, è stato pubblicato di recente sulla rivista medica Oncogene. I ricercatori, già da diversi anni, stavano osservando, in particolare, le funzioni del microRNA-miR-34a, una molecola nota nel campo ...

TUMORE al seno : una molecola per bloccare le cellule tumorali : Una ricerca italiana apre la strada a nuovi farmaci per combattere il Tumore al seno. Scoperta una nuova arma: una molecola di Rna.

«Sorrisi in rosa» - la parola alle donne che hanno sconfitto il TUMORE al seno : Nel nostro Paese, ogni giorno, circa 135 donne scoprono di avere un tumore al seno e iniziano un percorso di cura, di impegno e di coraggio. Ma grazie alla ricerca e alla prevenzione la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata dall’81 all’87% e la mortalità diminuisce costantemente. In occasione del mese della prevenzione senologia torna, per il secondo anno, «Sorrisi in rosa» la mostra-libro che racconta la storia di 12 donne che ...