Donaldsostiene di non avere nessuna colpa per i pacchi bomba inviati da un suo sostenitore. "Io penso di averma i media sono incredibilmente scorretti con me e contro i repubblicani", ha detto il presidente lasciando la Casa Bianca diretto nella Carolina del Nord per un comizio elettorale. "Non c'è nessuno da biasimare", ha aggiunto.(Di venerdì 26 ottobre 2018)