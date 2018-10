Trump contrattacca | “Anche i media responsabili per i pacchi bomba” 

Trump furioso con Il New York Times : "La palude contrattacca - ma noi vinceremo" : Donald Trump non ha preso bene l'articolo anonimo comparso il 5 settembre sul New York Times, in cui un suo funzionario sostiene che lo staff lavora per arginare il presidente, in una sorta di silenziosa resistenza. "Sto drenando la palude, e la palude sta cercando di contrattaccare. Non preoccupatevi, vinceremo!", la risposta via twitter del numero uno della Casa Bianca, che secondo l'autore dell'editoriale anonimo continua ad "agire in un modo ...