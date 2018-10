Tre crepe nei 5 stelle Decreto fiscale | Tap | Dl Sicurezza | il gruppo parlamentare inizia

huffingtonpost

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Ogni provvedimento ha la sua fronda. Ogni ministro ha i suoi ministri ombra. Ogni detto ha il suo contraddetto. E tutto si gioca dentro il Movimento 5: governo e opposizione. Il malcontento nei confronti dello stato maggiore grillino, che siede nel consiglio dei ministri, è trasversale. È sì riconducibile a quell'area vicina a Roberto Fico ma restringere tutto al presidente della Camera sarebbe riduttivo se si pensa che tale dissenso sul merito dei provvedimenti, dala quello, non si era mai visto prima. Per non parlare del caso Tap che dentro il Movimento ha aperto una spaccatura tra attivisti e parlamentari pugliesi, tra questi ultimi e il governo che ha appena dato il via libera al gasdotto.Ilè solo l'ultimo caso divampato quest'oggi. Carla Ruocco si è vista poco a Italia 5. Sabato sera ha ...