Trasporti | che passione

Trasporti - scuola - sanità : il 26 ottobre possibili disagi per lo sciopero anche a Torino : anche a Torino il 26 ottobre sarà venerdì di sciopero , previsto in tutta Italia e che coinvolgerà diversi settori della società: Trasporti , scuola , sanità . Proclamato dalle sigle Usi, Cub, Sgb, Sial ...

Trasporti - Michele dell'Orco : la cura del tessuto ferroviario è una delle priorità del MIT : Buone notizie per tutti coloro che viaggiano e, in particolar modo, per i pendolari. Il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e Trasporti , Michele dell'Orco ha ribadito che la cura del tessuto ...

Un Paese a trazione elettrica La scommessa di Enel X : «Siamo il futuro dei Trasporti Anche i costi sono crollati» : View Larger Image Un Paese a trazione elettrica La scommessa di Enel X: «Siamo il futuro dei trasporti Anche i costi sono crollati» In Italia le cose si muovono, ma perché siamo così in ritardo? «C'è ...

Trasporti. Palmieri : “Anche i bus del Contral vanno a fuoco” : «Non è un fenomeno solo romano, quello dei bus che prendono fuoco con i passeggeri a bordo. Succede anche sui pullman del Cotral, come stamani nel centro di Bellegra, dove il pesante mezzo è stato per fortuna evacuato in tempo, prima di essere avvolto e distrutto dalle fiamme, provocando la chiusura della strada. Vorremmo capire cosa stia accadendo. Quanti episodi si sono verificati dalla messa in servizio e quali le tipologie bus interessate? ...