Toro | Mazzarri | reagiamo dopo Bologna

Toro a Bologna. Mazzarri punta su Belotti rimasto senza Italia : "E' sereno e più carico del solito" : A Bologna, Walter Mazzarri ha cominciato la sua avventura. Quella fatta di scelte, tattica, prime soddisfazioni dalla panchina: là ha allenato i portieri e, soprattutto, ha stupito con la Primavera ...

Toro - Mazzarri e Mancini : Candreva ci pensa : TORINO - Ci sono tanti motivi, che inducono Candreva a ragionare sull'ipotesi di passare in granata: il Toro lo sa e mentre con l' Inter pensa di imbastire una operazione in prestito, al giocatore ...

Toro - Mazzarri potrà di nuovo contare sui due terzini titolari : Alla voce 'recupero pezzi importanti' c'è il Toro. Se per De Silvestri, vittima 'solo' di una contrattura contro il Chievo, è stato scongiurato un lungo stop - ma venerdì contro il Frosinone non ci ...

Toro - Mazzarri recupera Falque e De Silvestri contro il Chievo : Iago Falque c'è, De Silvestri pure. Walter Mazzarri recupera i pezzi in vista della trasferta di Verona contro il Chievo. Dove il Toro è chiamato a dare risposte dopo la sconfitta contro il Napoli e ...

Toro avanti piano - Mazzarri : 'Bene così' - : Ma Walter Mazzarri si dice soddisfatto ai microfoni di 'Sky Sport': 'Oggi i ragazzi hanno dimostrato che le cose mancate col Napoli in fase difensiva sono state solo un incidente di percorso, abbiamo ...

Toro : Mazzarri - è il momento di ripartire : ANSA, - TORINO, 25 SET - Il Torino cerca di recuperare il terreno perduto, facendo risultato a Bergamo, contro l'Atalanta. La brutta sconfitta dei granata contro il Napoli - assicura l'allenatore ...

Toro - Cairo : "Piena fiducia a Mazzarri" : Uno su due: De Silvestri va verso il recupero. Infermeria che pian piano si svuota in casa Toro dopo i problemi della settimana scorsa. E così, dopo Soriano già convocato contro il Napoli ed ...

Mazzarri : 'Avvio Toro positivo - buone prestazioni' : Il ds granata, Gianluca Petrachi , intervistato da Radio RMC Sport parla di un bilancio positivo: 'Contento dell'approccio della squadra, Mazzarri sta dando una sua impronta e sta imponendo la voglia,...

Il Toro batte la Spal - ma le condizioni di Aina ora preoccupano Mazzarri : Gioia Nkoulou, preoccupazione Mazzarri. Il Toro non può godere completamente neanche dopo la vittoria bella e sofferta contro la Spal. Infatti se il gol del francese ha regalato il primo sorriso del ...

Torino - Cairo : "Ljajic? Via a malincuore - ha scelto lui. Questo è il Toro di Mazzarri" : Ammette che Adem Ljajic è andato via , passando al Besiktas, "a malincuore" perché "lui ha avuto un'offerta molto importante dalla Turchia ed è stato lui a decidere diversamente. A me piaceva tanto". ...

Vigilia di Inter-Toro - Mazzarri : "Ripartiamo dal 2° tempo con la Roma e ne perderemo poche" : Zero punti e anche zero gol. Dopo l'infruttuoso debutto in campionato, Inter e Torino s'incrociano a San Siro decise a sbloccarsi. Sarà una domenica sera speciale per Walter Mazzarri, alla prima da ex ...

Mazzarri : Toro - metti in soggezione l'Inter : TORINO - Seconda prova in campionato per i granata di Mazzarri, domani alle 20.30 impegnati contro l'Inter a San Siro. Se il Toro alla prima è stato beffato in casa dalla Roma, i nerazzurri all'...