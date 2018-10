Torna l’ora solare | le mosse giuste per stare bene

Cambio orario : domenica si Torna all’ora solare - bisognerà spostare le lancette indietro : Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre alle ore 3:00, bisognerà spostare indietro di 60 minuti le lancette di tutti gli orologi per dire arrivederci all'ora legale e accogliere quella solare. Questo permetterà, almeno fino al 31 marzo 2019, di dormire un'ora in più. È vero che le mattine avranno più luce, ma allo stesso tempo le giornate saranno più corte perché il sole tramonterà prima.Continua a leggere

MotoGp – Jorge Lorenzo non vede l’ora di Tornare in pista : “sto meglio - ma devo capire le mie sensazioni sulla moto” : Jorge Lorenzo vuole correre a tutti i costi in Giappone: il maiorchino della Ducati pronto a tornare in sella alla sua DesmosediciGp a Motegi nonostante l’infortunio Dopo il GP della Thailandia, disputato due domeniche fa a Buriram e che ha visto Dovizioso tagliare il traguardo in seconda posizione, il Ducati Team arriva a Motegi per il Gran Premio del Giappone, quartultimo appuntamento del Mondiale MotoGp 2018 e seconda tappa ...

Torna l’ora solare - come superare gli effetti collaterali : L’ora solare sta per Tornare. A fine ottobre infatti sposteremo le lancette dell’orologio indietro di un’ora, facendo i conti con diversi effetti collaterali, alcuni dei quali molto fastidiosi. Nella notte fra sabato 27 e domenica 28 ottobre alle 3 entrerà in vigore l’ora solare. Dormiremo un’ora in più, mentre farà buio prima, con conseguenze per il nostro equilibrio psicofisico. Se pochi fortunati non avvertono il ...

Monaco - Henry si presenta : “Tornare qui è speciale - non vedo l’ora di conoscere i giocatori” : Il nuovo allenatore del Monaco ha parlato dopo l’ufficialità, sottolineando di essere impaziente di cominciare a lavorare “In prima battuta grazie al Monaco per avermi dato l’opportunità di allenare questa squadra, per me tornare qui è speciale“. Queste le prime parole di Thierry Henry da allenatore del Monaco, club che lo ha lanciato da giocatore nella seconda metà degli anni ’90. “Sono molto contento e ...

Def - Torna l’ora di educazione fisica alle elementari e nasce la Federazione per lo sport scolastico : 12mila assunzioni : In tutti questi anni, lo sport è sempre mancato nella scuola italiana. Il Coni ha provato a fare da supplente, ora arriverà il docente di ruolo: il ministero, che se ne occuperà finalmente in prima persona con l’introduzione dell’ora di educazione fisica anche alle elementari e soprattutto la creazione di una Federazione per lo sport scolastico, non alle dipendenze del Coni ma del Miur, che curerà l’organizzazione di tutte le competizioni ...

