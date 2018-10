Torino | suicida militare ex leucemico che chiedeva il reintegro ‘Malato per l’uranio

Militare suicida a Torino . I parenti : “Malato di leucemia per colpa delle missioni all’estero” : Luigi Sorrentino, caporalmaggiore dell’esercito, 40 anni aveva partecipato a missioni in Kosovo e Afghanistan e si era ammalato di leucemia a causa dell’esposizione all’uranio impoverito. Tempo fa gli era stato negato il rintegro nell’esercito.Continua a leggere

Torino - mistero sulla morte del boss della Cosa Nostra romana : “Si è suicidato col lenzuolo” : Giacomo Cascalisci, arrestato con un maxiblitz in marzo, era nell'ospedale torinese delle Molinette da sabato per una serie di cure. I dubbi del genero che ha sporto denuncia per omicidio colposo: "Non si sarebbe mai suicidato". Il 53enne era a capo della "Cosa Nostra Tiburtina".Continua a leggere