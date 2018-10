Torino Empoli Primavera Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e

Serie A Empoli-Juventus : arbitra Calvarese. Torino -Fiorentina : Fabbri : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitra li per la decima giornata di Serie A. Si parte con tre anticipi al sabato: Atalanta-Parma, Abisso,, Empoli-Juventus , Calvarese, e Torino-Fiorentina , ...

Atalanta-Cagliari 0-1 - Chievo-Empoli 0-0 - Sassuolo-Genoa 5-3 - Torino Spal 0-0 La Diretta : Queste le altre gare della terza giornata in programma alla 20.30 Atalanta-Cagliari : La Diretta Chievo-Empoli : La Diretta Sassuolo-Genoa : La Diretta Torino - Spal : La Diretta

Serie A : la Roma va a Torino - il Bologna affronta la Spal e l'Empoli sfida il Cagliari : Il campionato di calcio è già iniziato e le partite di ieri ci hanno regalato grandi emozioni. Oggi, domenica 19 agosto, possiamo assistere ad altre cinque gare con squadre agguerrite che scenderanno in campo con la voglia di conquistare tre punti importantissimi per iniziare col piede giusto. Il calendario non prevede la partita delle ore 12 e quella delle ore 15, infatti la prima squadra a giocare sarà la Roma di Di Francesco contro il Torino ...