Tom Morello | presto in arrivo materiale inedito degli Audioslave

Blastingnews

: RT @VirginRadioIT: Audioslave: 'arriverà del materiale inedito mai pubblicato prima'. Parola di Tom Morello @Audioslave @tmorello https://… - webAnto : RT @VirginRadioIT: Audioslave: 'arriverà del materiale inedito mai pubblicato prima'. Parola di Tom Morello @Audioslave @tmorello https://… - goossens76johan : RT @VirginRadioIT: Audioslave: 'arriverà del materiale inedito mai pubblicato prima'. Parola di Tom Morello @Audioslave @tmorello https://… - Solotoro76 : RT @VirginRadioIT: Audioslave: 'arriverà del materiale inedito mai pubblicato prima'. Parola di Tom Morello @Audioslave @tmorello https://… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Tomoltre ad aver vestito i panni del chitarrista dei Rage Against the Machine e suonare attualmente nei Prophets of Rage, è stato anche chitarrista, insieme alla voce dei Soundgarden, Chris Cornell. Recentemente ha fatto sapere dice che c'è ancora deldella band, che è ancora inascoltato.fa sapere che non si tratta di moltissima roba, ma sara' pubblicata in futuro. La domanda è: 'C'è molto?' Non c'è molto, ma c'èche è molto bello e uscira' ad un certo punto, dice intervistato da Kerrang. Non si conoscono al momento le tempistiche precise: Non so quando uscira'. Ci sara' anche una versione di Sleight of Hand, un brano che veniva eto spesso dalla band durante i concerti: È una jam, fa sapere il chitarrista. Sarebbe stato il primo singolo per Revelations, ma poi Timmy ...