TIM Games | ogni giorno al Lucca Comics and Games tornei di Asphalt 9 con ricchissimi premi

Super Smash Bros. UlTIMate - Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! in anteprima a Lucca Comics & Games : Nintendo sarà presente all'edizione 2018 di Lucca Comics & Games, Festival Internazionale del Fumetto, Cinema di Animazione, Illustrazione e Gioco, che aprirà le sue porte il 31 ottobre per proseguire fino a domenica 4 novembre, animando la storica cittadina toscana.Nintendo porterà a Lucca Comics & Games una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. In anteprima per le migliaia di appassionati i titoli in ...

"Uno stato di costante paura" : molti dipendenti di Rockstar Games sentivano di dover lavorare almeno 80 ore a setTIMana : Nel caso in cui non abbiate seguito il "caso" riguardante le condizioni di lavoro all'interno di Rockstar Games, tutto è iniziato da delle dichiarazioni travisate del co-fondatore, Dan Houser. Quelle parole sulle 100 ore di lavoro settimanali poi spiegate e chiarite hanno dato vita a una controversia che continua ancora oggi.Al di là dei freddi numeri forniti da Rockstar North e delle dichiarazioni positive di un'attuale dipendente, oggi ci ...

Il dipendente medio di Rockstar Games lavora 44 ore a setTIMana con picchi apparentemente isolati di quasi 70 ore : Dopo i chiarimenti di Dan Houser sulle 100 ore lavorative a settimana, le lamentele di un ex dipendente che sentiva di avere una pistola puntata alla tempia 7 giorni su 7 e le precisazioni di un'attuale dipendente, torniamo sulla questione Rockstar Games e sul dibattito che accesosi intorno alle condizioni di lavoro all'interno della compagnia che ha dato lustro a IP del calibro di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption.In questo caso è una ...

"Condizioni di lavoro pessime in Rockstar Games? Non ho mai lavorato più di 50 ore a setTIMana" : Una dichiarazione in una lunga intervista che voleva evidenziare qualcosa di completamente diverso ma le parole del cofondatore di Rockstar Games, Dan Houser, hanno portato alla nascita di una controversia che volente o nolente sta accompagnando il lancio di Red Dead Redemption 2.Parlando di settimane lavorative di 100 ore, Houser voleva sottolineare la passione di una piccola porzione di Rockstar di cui egli stesso faceva parte. Una passione ...

TIM protagonista alla Milan Games Week con la finale del torneo “TIM Asphalt 9 : Legends” e i Mates : Manca sempre meno alla Milan Games Week 2018, la più importante manifestazione italiana del gaming che si terrà alla Fiera di Milano Rho dal 5 al 7 ottobre.Come afferma il comunicato stampa ricevuto oggi, quest'anno la fiera farà da palcoscenico per la finale di TIM Asphalt 9: Legends, torneo mobile lanciato lo scorso settembre da TIM in collaborazione con Gameloft. Con questa iniziativa TIM si propone come protagonista nel mondo del gioco ...

PG Esports : al via domani l'ulTIMa tappa dell'“Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup” prima del gran finale alla Milan Games Week 2018 : I numeri da capogiro degli Esports sono ormai cosa nota. Solamente in Italia sono oltre 260 mila le persone che seguono quotidianamente le competizioni di videogiochi: è facile capire perché molte realtà abbiano deciso di supportare questo mondo. Nel nostro paese a credere fermamente nel potenziale di questo nuovo trend c'è il primo gruppo bancario italiano, Intesa Sanpaolo che, per il secondo anno consecutivo, è partner istituzionale di Milan ...

Da Visceral a Telltale Games : ecco tutti i principali studi di sviluppo che hanno chiuso i battenti negli ulTIMi 12 mesi : L'industria del gaming ha raggiunto nuovi traguardi dal punto di vista finanziario lo scorso anno, ma la sicurezza del lavoro degli sviluppatori sembra più fragile che mai. Alcune delle persone che realizzano giochi che amiamo sono esposte a improvvisi licenziamenti e a periodi di crisi. Gli studios di successo, che producono giochi basati su alcune delle più amate licenze come Marvel, Star Wars e Batman, hanno chiuso. Nella sua storia, EA ha ...

Fino a nove mesi fa il CEO di Telltale Games riteneva la compagnia "in otTIMa forma" : Nel dicembre 2017, il CEO di Telltale Games, Pete Hawley, dichiarò di ritenere la società "in ottima forma", rifiutando l'idea che la compagnia fosse "nei guai". All'epoca, disse anche di essere ansioso di annunciare nuovi progetti per il 2019, tra cui un'IP originale. A meno di un anno di distanza da queste affermazioni, ecco che ora è tutto in discussione, con Telltale che ha recentemente annunciato una "chiusura della maggioranza dello ...

Al via il torneo "TIM Asphalt 9 : Legends" per accedere alla sfida finale della Milan Games Week : ... alla presenza del gruppo di creator Mates, per vivere l'emozione della sfida con 'Asphalt 9: Legends', l'ultimo capitolo della saga di mobile racing arcade più scaricato al mondo. I primi tre ...

JACKSONVILLE - SPARATORIA A TORNEO VIDEOGAMES : 4 MORTI/ Video - ulTIMe notizie : killer è giocatore sconfitto? : SPARATORIA a JACKSONVILLE: 4 MORTI. ultime notizie Usa: un uomo avrebbe aperto il fuoco durante un TORNEO di Videogiochi. Il bilancio provvisorio parla di 10 feriti(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:52:00 GMT)

Sparatoria al campionato di videogames di Jacksonville in Florida. Media Usa : diverse vitTIMe : Sparatoria al festival di Jacksonville Landing, a Jacksonville, in Florida. L'ufficio dello sceriffo ha invitato con un tweet a stare lontano dall'area che "al momento non è sicura". Secondo la Cnn, che cita alcune fonti, la Sparatoria avrebbe causato almeno quattro morti e undici feriti.Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax ...