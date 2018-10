The Big Bang Theory 12×06 tra Sheldon bis per Halloween e nostalgia per Penny e Leonard

Lukas Graham a Milano nel 2019 : biglietti in prevendita con l’uscita di 3 (The Purple Album) : Lukas Graham a Milano nel 2019 per un unico concerto italiano in programma al Fabrique di Milano. Da oggi, venerdì 26 ottobre, sono disponibili i biglietti per l’unica data italiana del nuovo tour mondiale dei Lukas Graham, attesa per il 14 aprile del prossimo anno al Fabrique di Milano (Via Fantoli 9). I biglietti per il concerto dei Lukas Graham a Milano sono in vendita online dalle ore 10.00 su TicketOne.it e TicketMaster.it. ...

In The Big Bang Theory 12×05 il Professor Proton torna per salvare il matrimonio di Amy e Sheldon (promo 12×06) : Un Raj sicuro di sé apre The Big Bang Theory 12x05, a ricordare che l'ultima stagione sarà principalmente focalizzata sulla sua crescita personale. Howard resta sconvolto quando scopre che l'amico di sempre non lo vuole nel suo show al Planetarium. Raj è solitamente un personaggio egocentrico, ma non in senso negativo, e spesso non prende in considerazione i sentimenti degli altri. Raj è però anche un personaggio insicuro, e lo ha dimostrato ...

The Big Draw - Apple celebra l’arte del disegno : Un mese per riscoprire l’arte del disegno e celebrarla in ogni sua meravigliosa sfaccettatura in compagnia dei più grandi professionisti del settore. Con un’edizione all’insegna del “Play!”, che invita a giocare con fantasia e colori, torna anche questo ottobre l’appuntamento annuale di The Big Draw, il festival nato nel 2000 nel Regno Unito che in questi 18 anni di attività è riuscito a far disegnare oltre 4 milioni di ...

Scaletta e biglietti The Smashing Pumpkins a Bologna dopo il concerto di Billy Corgan a Milano annullato : The Smashing Pumpkins a Bologna sono attesi all'Unipol Arena (Casalecchio di Reno) domani sera, giovedì 18 ottobre. Il concerto è ufficialmente confermato dopo l'annullamento dell'evento di Billy Corgan e Jeff Schroeder atteso a Milano per stasera, presso Santeria Social Club. Per motivi di salute, l'artista è costretto a rinunciare all'esibizione in solitaria in programma per stasera e a riposarsi in previsione del concerto degli Smashing ...

Melissa Rauch di The Big Bang Theory nel cast di Black Monday : quando andrà in onda la comedy? : Melissa Rauch di The Big Bang Theory ha già trovato un nuovo lavoro prima del finale del serie CBS, previsto per maggio. L'interprete di Bernadette, moglie di Howard, sarà nel cast della comedy Black Monday su Showtime. Insieme a lei anche Bruce Dern (Tornando a casa, Nebraska), Horatio Sanz, ex comico del Saturday Night Livestars, Don Cheadle (House of Lies, volto di Rhodey/War Machine nel Marvel Cinematic Universe), Andrew Rannells (Girls) e ...

Kunal Nayyar di The Big Bang Theory sul finale di serie e una strana coincidenza : “Ancora non lo accetto” : Come il resto del cast, anche Kunal Nayyar di The Big Bang Theory ha difficoltà ad accettare la fine della serie. Due mesi fa, Warner Bros. e il network CBS hanno annunciato che la dodicesima stagione sarebbe stata l'ultima, e la notizia ha sconvolto tutti gli attori. Nel corso di un'intervista al The Ellen DeGeneres Show, Kunal Nayyar di The Big Bang Theory ha confessato di non aver ancora accettato a pieno il fatto che la fine della serie è ...

Mayerling The Royal Ballet diretta al cinema il 15 ottobre sconto biglietti : Mayerling The Royal Ballet inaugura la nuova stagione della Royal Opera House. E’ il primo appuntamento del cartellone teatrale al cinema per la stagione 2018-2019. Il Balletto sarà trasmesso al cinema in diretta satellitare lunedì 15 ottobre 2018 alle ore 20:15. Le splendide coreografie sono firmate da Kenneth MacMillan e la musica di Franz Liszt è arrangiata e orchestrata da John Lanchbery. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL ...

NBA - Antetokounmpo sempre più devastante : 'The greek freak' fa paura ai big della Lega : NBA, Giannis Antetokounmpo fa passi da gigante, sino ad insidiare la leadership dei big della Lega che adesso devono tener d'occhio 'The greek freak' La lotta al titolo è stata una questione per ...

NBA - Antetokounmpo sempre più devastante : “The greek freak” fa paura ai big della Lega : NBA, Giannis Antetokounmpo fa passi da gigante, sino ad insidiare la leadership dei big della Lega che adesso devono tener d’occhio “The greek freak” La lotta al titolo è stata una questione per pochi in queste ultime stagioni e forse lo sarà anche nell’annata che sta per iniziare. Curry, Durant e soci, LeBron (che ci sta sempre), Irving e la banda Boston, il duo Harden-Paul… poi forse il novero delle ...

Il crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory con il ritorno di Tam nell’episodio 12×04 (video) : Tam, l'amico d'infanzia del personaggio di Jim Parsons, arriva per un crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory. Nello spin-off ci viene spiegato che quando il fisico teorico aveva solo nove anni e andava al liceo aveva legato con Tam, un ragazzo asiatico che sarebbe diventato il suo migliore amico. In The Big Bang Theory 12x04, Amy apprende che Sheldon non ha invitato Tam al loro matrimonio, apparentemente perché i due devono aver ...

Anche all'Apple Store Piazza Liberty a Milano sbarca The Big Draw Festival : Oggi Apple contribuisce in modo importante nel mostrare il talento creativo delle persone in tutto il mondo'. @LuS_inc

The Big Show - terza puntata/ Anticipazioni - ospiti : Lorella Cuccarini - Mago Forest - Pierluigi Pardo e... : Torna stasera The Big Show, la terza puntata del programma che si basa sulla forte personalità e il carisma del comico milanese Andrea Pucci, al sui fianco Katia Follesa.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 08:00:00 GMT)

The Big Bang Theory - arriva il "crossover" con Young Sheldon (Video) : Che il legame tra The Big Bang Theory ed il suo spin-off Young Sheldon fosse destinato a rafforzarsi con l'annuncio che la dodicesima stagione della serie da record della Cbs sarebbe stata l'ultima, c'era da aspettarselo. Gli autori e produttori della sit-com hanno infatti detto più volte di voler coinvolgere le versioni adulte di alcuni personaggi del prequel su Sheldon all'interno di The Big Bang Theory.Non bisognerà aspettare tanto per ...

Jim Parsons di The Big Bang Theory produrrà una nuova sitcom : (foto: Getty) L’ultima stagione di The Big Bang Theory ha fatto ufficialmente il suo debutto negli Stati Uniti lo scorso 24 settembre ma i suoi protagonisti sono già al lavoro sui loro prossimi progetti. In particolare Jim Parsons, l’interprete dell’amatissimo Sheldon Cooper, sta lavorando a una nuova serie comica che dovrebbe debuttare il prossimo anno, questa volta però in qualità di produttore. Il nuovo titolo si dovrebbe ...