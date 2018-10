Terremoto | violenta scossa nel mar Jonio | magnitudo 6 8 in Grecia | epicentro a Zacinto

meteoweb.eu

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Unadiha colpito nella notte il mar: erano le 00:54 quando s’è verificata laprincipale, di6.8, coninpochi chilometri a sud/ovest dell’isola di(o Zante). Laè stata distintamente avvertita in tutto il Sud Italia, e in modo particolare in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tanta paura anche a Malta. E’ possibile che scatti l’allerta tsunami. Proprio a, un anno fa, il 2 Novembre 2017, era stata simulata unadidi8.5 per “NEAMWave17“, la prima esercitazione internazionale di allerta tsunami nel Mediterraneo: si tratta – infatti – in una delle zone a più alto rischio sismico dell’intera area Euro-Mediterranea, dove questi fenomeni sono più attesi. L'articolonel mar6.8 ...