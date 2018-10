Terremoto M 6 8 a Zante | l’INGV ha ricostruito lo tsunami | il maremoto è arrivato in

Terremoto M. 6.8 a Zante e allarme tsunami nel mar Jonio - Paolo Messina del CNR a MeteoWeb : “magnitudo elevatissima - 20-25 volte superiore a L’Aquila” : “Fortunatamente stavolta non ci sono state vittime e l’allarme tsunami non ha avuto conseguenze, ma possiamo considerare il Terremoto di questa notte in Grecia, con epicentro a Zante, un campanello d’allarme da non sottovalutare per il rischio dell’Italia“. Così Paolo Messina, Direttore dell’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del CNR, fornisce ai microfoni di MeteoWeb una chiave di lettura molto ...

Violento Terremoto nel Mar Ionio : a Zante strade squarciate lungo il Porto [VIDEO] : Come vi abbiamo raccontato e illustrato in vari articoli sul nostro sito, una violenta scossa ha colpito nella notte la Grecia, facendosi percepire anche al Sud Italia. Il sisma è stato di magnitudo...

Terremoto a Zante - 3 feriti e tanta paura ma non ci sono morti : crolli - frane e una crepa enorme al porto [FOTO] : 1/16 ...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante - edifici crollati. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Nel Salento raffica di forti ondate dopo l'allarme tsunami : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Terremoto a Zante. 'Lo sfogo verso l'Adriatico ha evitato il disastro' : BRINDISI - Un'altra forte scossa di assestamento questa mattina alle 07,48 ora italiana ha interessato il Mare Ionio meridionale al largo della costa sud-ovest dell'Isola di Zante, area dove l'...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante - edifici crollati. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Nel Salento raffica di forti ondate dopo l'allarme tsunami : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Terremoto in Grecia : crepe e frane a Zante ma non ci sono vittime né feriti : Il forte Terremoto magnitudo 6.8 che si è verificato al largo dell’isola greca di Zante non avrebbe provocato vittime o feriti, solo danni strutturali: lo hanno reso noto le autorità. “Non abbiamo notizie di feriti o di qualcuno intrappolato sotto le macerie, consigliamo a tutti di restare calmi“, ha spiegato il sindaco di Zante Pavlos Kolokotsasa Real FM Radio. “Zacinto ha protezioni antisismiche. Ci sono solo crepe ...

Terremoto M. 6.8 a Zante - gravi danni sulle coste joniche : crepe e crolli - lo tsunami è arrivato in Calabria : Stavolta il Terremoto c’è stato davvero, fortunatamente meno distruttivo: la scossa principale si è verificata alle 00:54 della notte, ed è stata di magnitudo 6.8. Le strutture antisismiche dell’isola hanno retto, anche se ci sono stati crolli e nel porto s’è aperta una grande crepa che comunque non ha bloccato le attività marittime. In ...

Terremoto Grecia - scossa magnitudo 6.8 nel mar Ionio : nessuna vittima - maggiori danni a Zante. Avvertita anche in Italia : La costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, intorno alle due del mattino (l’una in Italia) di oggi, venerdì 26 ottobre, è stata colpita da una forte scossa di Terremoto, senza causare nessuna vittima, e solo danni limitati. L’epicentro, è stato localizzato nel mar Ionio, a 38 chilometri dall’isola di Zante, ad una profondità di 14 chilometri. La scossa è stata Avvertita distintamente fino ad Atene, a circa 300 chilometri di distanza, ...

Terremoto Grecia : nuova forte scossa al largo di Zante [DATI] : Un Terremoto magnitudo mb 5.0 è avvenuto nella zona “Costa Occidentale Peloponneso“, al largo dell’isola di Zante (Grecia) alle 07:48:37 ora italiana ad una profondità di 15 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Si tratta di una delle numerose forti repliche che sono state registrate successivamente al sisma magnitudo 6.8 delle 00:54 ora italiana. L'articolo Terremoto Grecia: nuova forte scossa al ...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Rientra l'allerta tsunami nel basso Adriatico : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Terremoto 6.8 a largo di Zante - avvertito in sud Italia. Ingv lancia allerta tsunami - poi rientrata : Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia. Il sisma, registrato alle 00:54 ad una profondità di 10 km, è stato avvertito anche in Italia. L'epicentro è stato localizzato nel mar Ionio, a 38 km dall'isola di Zante. La scossa è stata avvertita distintamente in tutto il Sud Italia, in ...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Rientra l'allerta tsunami nel basso Adriatico : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Potente Terremoto oggi nel mar Ionio : crolli e panico su Zante - si apre la terra [prime immagini e notizie] : Arrivano le prime immagini da Zante, crolli e squarci nel terreno. Le ultime notizie dalla Grecia e anche dall'Italia. Nel corso della notte, esattamente alle 00.54, si è verificata una fortissima...