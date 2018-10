Terremoto Indonesia | Unicef | “375 000 bambini hanno bisogno di aiuto”

Terremoto e tsunami in Indonesia : oltre 220mila persone sono ancora senza un tetto - la stagione delle piogge ostacola i soccorsi e aumenta il rischio di epidemie : Più di 220.000 persone sono ancora senza un tetto sull’isola Indonesiana di Sulawesi dopo che le loro case sono state distrutte o gravemente danneggiate dal Terremoto e dallo tsunami che hanno già causato la morte di oltre 2.000 persone. Le forti piogge cadute negli ultimi giorni sull’isola aumentano inoltre il rischio di un focolaio di malattie e ostacolano ulteriormente le operazioni di soccorso: è l’allarme di Save the Children, ...

Terremoto Indonesia : dalla cooperazione italiana aiuti per la popolazione colpita : La cooperazione italiana, su impulso della vice ministra degli Esteri Emanuela Del Re, ha previsto un pacchetto di aiuti alla popolazione Indonesiana colpita dal Terremoto e dallo tsunami dello scorso 28 settembre. All’indomani della catastrofe è stato immediatamente disposto un finanziamento di 200mila euro alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per sostenerne le prime operazioni di soccorso e ...

Terremoto Indonesia : UNHCR porta aiuti ai sopravvissuti del sisma : Nelle prime ore di questa mattina, l’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha consegnato a Balikpapan, in Indonesia, 435 tende di emergenza destinate alla distribuzione tra le famiglie rimaste senza casa a seguito del recente Terremoto e dello tsunami che hanno colpito la provincia di Sulawesi Centrale. Un totale di 1.305 tende verrà consegnato nei prossimi giorni. Ulteriori aiuti, tra cui altre tende di emergenza, ...

Terremoto in Indonesia - UNICEF : colpite 1.185 scuole : L’UNICEF ha annunciato oggi l’arrivo di 30 tonnellate di aiuti per l’istruzione di emergenza, fra cui 65 tende (per allestire aule temporanee) dalla sua base di rifornimento di aiuti a Dubai, che andranno a diretto supporto della risposta allo tsunami e al Terremoto a Sulawesi (Indonesia) del Ministero dell’Istruzione e della Cultura. Secondo i dati degli uffici distrettuali per l’istruzione, su un totale di oltre ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : la Banca mondiale offre 1 miliardo di dollari : La Banca mondiale ha annunciato un finanziamento di 1 miliardo di dollari per l’Indonesia, colpita lo scorso 28 settembre da un Terremoto che ha provocato la morte di migliaia di persone. “La Banca mondiale offre 1 miliardo di dollari a disposizione delle autorità Indonesiane da utilizzare una volta acquisita una piena comprensione di ciò che potrebbe essere necessario“, ha dichiarato il CEO Kristalina Georgieva. L'articolo ...

Terremoto e tsunami in Indonesia - sospese le ricerche dei dispersi - : Lo hanno comunicato le autorità nazionali anche se mancano all'appello ancora 5mila persone. Fra queste ci sarebbero almeno 1500 bambini. Per Save the Children è una situazione "straziante"

Terremoto a Bali - 3 morti/ Ultime notizie - Indonesia sospese le ricerche dei dispersi : Indonesia, nuovo Terremoto M 6.0. Ultime notizie, interrotte le ricerche delle migliaia di persone disperse dopo la devastazione delle scorse settimane, ma la terra trema ancora(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:35:00 GMT)

Terremoto in Indonesia - sospese le ricerche dei dispersi : “Ancora cinquemila mancano all’appello” : Le autorità Indonesiane hanno deciso di sospendere ufficialmente le ricerche dei dispersi del Terremoto e Tsunami che ha devastato l'isola di Sulawesi due settimane fa: all'appello mancano ancora cinquemila persone, oltre alle duemila vittime già recuperate. Intanto, è emergenza bambini: quasi 500mila hanno bisogno di cure primarie per sopravvivere.Continua a leggere

Terremoto e tsunami in Indonesia : oggi stop alle ricerche - restano 5mila dispersi : A seguito del Terremoto e tsunami del 20 settembre, le autorità Indonesiane hanno reso noto che “l’operazione di ricerca e soccorso delle vittime si concluderà oggi“: secondo le stime ufficiali sono stati recuperati 2.045 corpi, ma vi sarebbero ancora 5mila dispersi che potrebbero essere rimasti intrappolati sotto le macerie di interi villaggi distrutti. Il governo Indonesiano aveva dichiarato in precedenza che non si sarebbero ...

Terremoto - nuova scossa in Indonesia : 3 morti. Sisma anche in Papua Nuova Guinea : L'Indonesia già colpita alla fine di settembre da violenti Sisma e tsunami che hanno causato oltre duemila vittime torna a tremare: un Terremoto di magnitudo 6 nella notte ha scosso la costa di Bali e East Java. Registrate due forti scosse anche in Papua Nuova Guinea e al largo delle isole Curili, in territorio russo.Continua a leggere

Scossa di Terremoto magnitudo 6 in Indonesia : almeno 3 morti e 4 feriti : Una Scossa di terremoto si è verificata ieri alle 20:44 ora italiana in Indonesia: l’evento, che ha scosso Bali e East Java, ha provocato la morte di almeno 3 persone, secondo quanto reso noto dalle autorità Indonesiane. Ci sarebbero anche 4 feriti. L’Indonesia è stata colpita lo scorso 28 settembre da un sisma e da un violento tsunami che hanno causato 2.045 vittime accertate nell’isola di Sulawesi. almeno 5mila le persone ...

Terremoto Indonesia : forte scossa - crolli e tre vittime a Java : Terremoto Indonesia - Intensa scossa di terromoto. Danni a Java. Terremoto Indonesia - Nel corso della nottata odierna diverse forti scosse di Terremoto hanno interessato svariate zone del Sud Est...

Terremoto in Indonesia - nuova scossa magnitudo 6 al largo di Bali : nuova scossa di Terremoto in Indonesia: un sisma di magnitudo 6.0 si è verificato al largo dell'isola di Bali. Lo riferisce l'Usgs, istituto di geofisica americano. L'epicentro è stato individuato a ...