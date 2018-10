Terremoto in Grecia | dinamiche dietro il sisma e rientro dell' allerta tsunami

Terremoto Grecia - M 6.8 : trema anche sud Italia/ Ultime notizie - mini-tsunami su tre regioni : Terremoto Grecia M 6.8: avvertito anche in Sicilia. Ultime notizie “Al Sud Italia stare lontani dalle coste”. Diramata allerta tsnumi in territorio ellenico: allerta arancione al sud(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:42:00 GMT)

Terremoto Grecia - esperto INGV : il sisma e lo tsunami generati dalla “rottura di una faglia lunga 15-20 km” : Secondo Franco Mele, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che lavora nella sala operativa del Centro Allerta tsunami italiano, operativo dal 2017 grazie alla collaborazione tra INGV, Ispra e Protezione Civile, il Terremoto magnitudo 6.8 registrato nella notte in Grecia ha provocato uno tsunami che ha fatto innalzare il livello del mare di un massimo di dieci centimetri nei porti italiani di Calabria, Sicilia e ...

Terremoto M 6.8 in Grecia : in Puglia il mare si è alzato di mezzo metro : A causa del Terremoto magnitudo 6.8 con epicentro al largo dell’isola greca di Zante che si è verificato alle 00:54 ora italiana, è stato rilevato un innalzamento del mare di mezzo metro in Salento, sul litorale ionico di Capo di Leuca e su quello di Otranto. Oltre un centinaio le telefonate arrivate dall’una alle tre al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce da parte di persone impaurite: il Salento è stata ...