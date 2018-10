Terremoto in Grecia Allerta tsunami nel mar Jonio e basso Adriatico

Grecia - scosse di Terremoto di magnitudo 6 - 8 avvertite anche in Italia : Potenti scosse di terremoto a Zante, isola greca del Mar Ionio. La prima è stata avvertita 26 ottobre alle 00:54, di magnitudo Richter: 6, 8 e profondità 10 chilometri mentre la seconda alle ore 7:48 con magnitudo 5 e profondità 15 chilometri. L’attività tellurica continua a dare segni ingenti e tangibili. Le notizie, ancora confuse, parlano di feriti ma non di vittime, inoltre si è verificato il blackout elettrico nella città principale ...

Terremoto Grecia - scossa magnitudo 6.8 nel mar Ionio : nessuna vittima - maggiori danni a Zante. Avvertita anche in Italia : La costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, intorno alle due del mattino (l’una in Italia) di oggi, venerdì 26 ottobre, è stata colpita da una forte scossa di Terremoto, senza causare nessuna vittima, e solo danni limitati. L’epicentro, è stato localizzato nel mar Ionio, a 38 chilometri dall’isola di Zante, ad una profondità di 14 chilometri. La scossa è stata Avvertita distintamente fino ad Atene, a circa 300 chilometri di distanza, ...

Terremoto Grecia : nuova forte scossa al largo di Zante [DATI] : Un Terremoto magnitudo mb 5.0 è avvenuto nella zona “Costa Occidentale Peloponneso“, al largo dell’isola di Zante (Grecia) alle 07:48:37 ora italiana ad una profondità di 15 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Si tratta di una delle numerose forti repliche che sono state registrate successivamente al sisma magnitudo 6.8 delle 00:54 ora italiana. L'articolo Terremoto Grecia: nuova forte scossa al ...

Fortissimo Terremoto in Grecia - rischio tsunami. La vulnerabilità Italia : Quanto descritto, ovvero la distrazione ai rischi, avviene in molte altre parti del Pianeta, dove viene ignorata la conoscenza acquisita con la scienza ed il progresso. Di certo abbandonare una città ...

