Terremoto di 6 8 nel Peloponneso «Paura in Sicilia | Calabria e Puglia»

Terremoto - violenta scossa nel mar Jonio : magnitudo 6.8 in Grecia - epicentro a Zacinto. Paura in Puglia - Sicilia - Calabria - Campania e a Malta. Possibile allarme tsunami : Una violenta scossa di Terremoto ha colpito nella notte il mar Jonio: erano le 00:54 quando s’è verificata la scossa principale, di magnitudo 6.8, con epicentro in Grecia pochi chilometri a sud/ovest dell’isola di Zacinto (o Zante). La scossa è stata distintamente avvertita in tutto il Sud Italia, e in modo particolare in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tanta Paura anche a Malta. E’ Possibile che scatti ...

Terremoto Centro Italia : prima neve sulle montagne Amatrice - alle porte il 3° inverno nelle casette : Primi fiocchi di neve dell’anno sulle montagne di Amatrice e Accumoli: il crollo termico delle scorse ore non ha risparmiato neppure i luoghi colpiti dal Terremoto in Centro Italia. Il manto bianco ha ricoperto i Monti della Laga, che circondano i borghi reatini devastati dal sisma del 24 agosto 2016. All’orizzonte quindi il 3° inverno nelle casette per gli sfollati alloggiati nelle Soluzioni Abitative d’Emergenza (SAE) nei ...

Etna : moderata scossa di Terremoto nella notte - zona cratere - dati INGV : scossa di terremoto modesta nella notte nel cuore dell'Etna, avvertita. Ecco i dati INGV. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nel corso della notte di oggi, 24 ottobre...

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : nelle campagne conto da oltre 500 milioni : Il Terremoto è costato agli agricoltori e agli allevatori delle zone colpite oltre 500 milioni di euro in due anni, solo a causa del crollo delle produzioni e delle vendite senza contare i danni strutturali a stalle, case e fabbricati rurali. E’ quanto emerge dal bilancio della Coldiretti diffusa in occasione della visita del ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio nelle zone terremotate delle Marche a due anni dai terremoti del ...

Terremoto : Di Maio incontra sindaci paesi colpiti nel catanese : Roma, 22 ott. (AdnKronos) - E' in corso un incontro, a Palazzo Chigi, tra il vicepremier Luigi Di Maio e i sindaci dei paesi colpiti dal Terremoto nel catanese all'inizio di ottobre.

Terremoto - Morgoni boccia il Governo : «Nel decreto Genova il nulla» : Hanno piegato il Terremoto a ragioni di convenienza politica. Se si vuole dare voce alle autonomie locali questo è un passo indietro». Terzo punto le misure economiche. «Avevamo proposto tra le ...

Terremoto oggi a Catania : scossa M 2.9 a Belpasso/ Ultime notizie INGV - nuovo sisma nella zona etnea : Terremoto oggi a Catania: scossa M 2.9 a Belpasso. Ultime notizie INGV, nuovo sisma nella zona etnea dopo gli eventi di due settimane fa: nessun danno per il momento(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:59:00 GMT)

Terremoto nel GOLFO DI POLICASTRO/ Ultime notizie - scossa di m 3.1 avvertita tra Sapri e Maratea : TERREMOTO nel GOLFO di POLICASTRO: Ultime notizie, scossa di m 3.1 avvertita tra Sapri e Maratea, non sono fortunatamente stati segnalati danni a persone o cose(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 00:02:00 GMT)

