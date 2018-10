Terra dei Fuochi | incendio in azienda | “Chiudete le finestre”

Fiamme nella Terra dei Fuochi : bruciano montagne di spazzatura : «Dalle 6 di stamattina si sta incendiando un capannone ricolmo di rifiuti nella zona industriale di Marcianise. Si tratta del capannone della Lea, l'azienda da me chiusa e successivamente...

Abarth 124 Spider - In InghilTerra entra nel Guinness dei primati : L'Abarth 124 Spider entra nel Guinness World Record grazie al pilota Alastair Moffatt, che ha stabilito il primato della più veloce figura "a otto" compiuta cinque volte intorno a due auto, facendo segnare un tempo di 45,66 secondi. Il particolare record è stato siglato nel luglio scorso in occasione della Chateau Impney Hill Climb con un esemplare di serie della sportiva italiana. Le uniche accortezze applicate per ...

Presentate le attività della XIV Settimana dei bambini del MediTerraneo : Da domani mattina gli esperti incontreranno tutti i bambini delle scuole che hanno aderito al progetto, scegliendo tra seminari, laboratori, spettacoli di animazione, approfondimenti letterari e ...

Crozza-Toninelli : “Lavoro anche 18 giorni al giorno a pancia a Terra. Mia moglie è preoccupata e gelosa dei piloni” : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – torna con il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e il suo entusiasmo nel lavorare per ben “17-18 giorni al giorno a pancia a terra”. Il ministro spiega le sue nuove strategie per i piloni delle autostrade A24 e A25: “Mia moglie è gelosa dei piloni perché tutte le mie attenzioni sono a loro e non a ...

MotoGp – Dovizioso tiene i piedi per Terra - Zarco e Miller puntano il podio : le parole dei primi tre dopo le qualifiche di Motegi : Le parole di Dovizioso, Zarco e Miller dopo le qualifiche del Gp del Giappone, chiuse con il pilota della Ducati davanti al francese e all’australiano Andrea Dovizioso si prende la pole position del Gp del Giappone, completando una qualifica perfetta che gli permetterà di scattare domani davanti a Johann Zarco e Jack Miller. Settima pole per il pilota della Ducati in top class, un risultato esaltante impreziosito dai due decimi ...

Da tre giorni Milano si sente come la Terra dei fuochi : Tre giorni di aria irrespirabile - come se quella di Milano non fosse già abbastanza inquinata - dalla periferia fino in piazza Duomo. Un incendio che ha ridotto ad un ammasso nero e maleodorante 16 mila metri cubi di rifiuti. Di che genere lo dovrà scoprire una perizia disposta dalla pm Donata Costa, che lavora all’indagine per incendio doloso insieme alla Dda (che analizza invece il traffico illecito). Il rogo alla ...

F1 - ufficializzata la sede dei test pre-stagionali : entrambi si Terranno sul circuito di Barcellona : Le due sessioni di test previste nel febbraio del 2019 verranno disputate entrambe sul circuito di Barcellona Sarà ancora una volta il circuito di Barcellona ad ospitare le due sessioni di test pre-stagionali di Formula 1, in programma dal 18 al 21 febbraio la prima e dal 26 febbraio all’1 marzo la seconda. Ad ufficializzarlo è la pagina twitter del tracciato spagnolo, che continua ad essere dunque l’unica sede per le prove di ...

La Lombardia non è la Terra dei fuochi - ma gli incendi nelle discariche non sono uno scherzo della natura : La Lombardia non è la terra dei fuochi, ma una ventina di incendi dolosi nelle discariche (più o meno) abusive della regione non sono uno scherzo della natura. Da tre giorni Milano è avvolta dai fumi acidi, in certe zone si respira davvero maluccio, anche se non ci sono rischi per la salute, assicur

Terra dei Fuochi - il vigile eroe riconosciuto vittima del dovere : 'Il mio Michele è stato finalmente riconosciuto vittima del dovere'. È quanto ha annunciato Maria Di Buono, moglie di Michele Liguori, vigile urbano 'eroe' di Acerra, stroncato da due tumori quattro ...

Aeronautica : al via “Circaete 2018” - esercitazione per la sicurezza dei cieli del MediTerraneo : Un gruppo di terroristi a bordo di un volo di linea decide di dirottare il velivolo, costringendo l’equipaggio a cambiare la rotta pianificata. Questo lo scenario della “Circaete 2018”, esercitazione di difesa aerea che prende il via oggi con la partecipazione dei Paesi del Mediterraneo Occidentale aderenti all’ “Iniziativa 5+5” con lo scopo di testare la reattività dei sistemi nazionali di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nel contrasto ...

Milan - clamorosa voce dall'InghilTerra : Usain Bolt nel mirino dei rossoneri : Il procuratore dell'ex velocista svela alcuni indizi sull'offerta ricevuta per i prossimi due anni. Indizi che porterebbero proprio al club rossonero, che con Bolt condivide la sponsorizzazione dalla ...

Nations League - Spagna-InghilTerra : ruggito dei Tre Leoni - 2-3 a Siviglia [FOTO] : 1/27 AFP/LaPresse ...