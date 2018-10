Tennis | la Federazione australiana in lutto | si è spento Todd Reid all’età di 34 anni

sportfair

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Laha comunicato il decesso di, ritiratosi nel 2005 dopo aver vinto treprima il torneo juniores di Wimbledon Un graveha colpito ladi, triste nell’annunciare la morte di, ex atleta 34enne ritiratosi ormai da trediciper colpa di alcuni malfisici. Vincitore del torneo juniores di Wimbledon nel 2002, le cause del decesso dell’exta australiano non sono al momento note, ma da quanto si apprende la polizia non ha aperto alcuna indagine. Una carriera da professionista iniziata proprio nel 2002, dopo il prestigioso successo di Wimbledon, seguito poi da una crescente considerazione in patria, tanto da conquistarsi il ruolo di numero 3 dietro Lleyton Hewitt e Mark Philippoussis. Nel 2004 si qualificò al terzo turno degli Australian Open, salvo poi venire sconfitto da Roger ...