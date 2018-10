Tassa sui videogiochi violenti? Gli Stati Uniti mettono nel mirino i rating elevati

Ecco la manovra : tetto per reddito di cittadinanza e pensioni - sigarette più care e Tassa sui giochi : Nel 2019 sono disponibili 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e 6,7 per le pensioni anticipate , diventeranno 7 a partire dall'anno successivo, . Le primissime bozze del disegno di legge di ...

La Germania vuole una 'Tassa minima' sui guadagni di Google e le altre big : Reuters riferisce che la Germania starebbe valutando questa soluzione insieme alla Francia, assicurando che i due principali attori della politica economica europea siano già d'accordo su questa ...

Così il Giappone si è preparato ad accettare una nuova Tassa sui consumi : Negli ultimi quattro anni, per ben due volte il secondo incremento era stato rinviato per evitare uno choc sui consumi privati che rappresentano il 60 per cento dell'economia. Shinzo Abe, che è stato ...

Inefficienze ecologiche ed economiche della Tassa sui rifiuti : Correva l'anno 1997 e una riforma della gestione dei rifiuti, il Dlgs 22, introduceva la tariffa puntuale per i rifiuti urbani, basata sulla quantità di rifiuti effettivamente conferiti, distinguendo fra differenziati e non. Poiché la copertura dei costi di tale servizio era mediamente inferiore al 60%, fu lasciato per arrivare gradualmente a pareggiare i costi, un periodo transitorio dove i Comuni potevano scegliere se applicare ...

Tiziano Ferro con LAV ed Eurogroup for Animals : l’invito sui social a favore di cani e gatti per #IPIÙTassaTI : Tiziano Ferro con LAV ed Eurogroup for Animals per una buona causa a sostegno degli amici a quattro zampe. Il cantautore di Latina ha fatto capolino sui social questa mattina per condividere la causa supportata da LAV ed Eurogroup for Animals con il fine di chiedere al Governo e al Parlamento che gli animali domestici non siano più considerati beni di lusso. La campagna Eurogroup for Animals si fonde con la campagna LAV #IPIÙTASSATI. I ...

Tesoretto dalla Tassa di soggiorno. Giunta Cassì 'dirotta' i fondi sui dipendenti : Che dire? Speriamo nel prossimo anno! E il Pd va all'attacco: Scelte di Serie B per una politica turistica che non è quella prevista nel programma del sindaco Cassì. Lo dicono il segretario cittadino ...