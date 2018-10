Tap | Salvini | avanti con i lavori | è fondamentale

Tapiro a Egonu - 'Salvini? Lo saluterò' : ROMA, 24 OTT - 'Cancellata' dalla pubblicità dello sponsor dopo l'argento mondiale Paola Egonu non fa drammi. "È stato uno sbaglio. Non c'è nessun problema, tanto la squadra tutti la conoscono. E io ...

Italia 5 stelle - i No Tap : “Se non fermano opera se ne assumeranno responsabilità” e a Salvini : “Venga a Melendugno” : All’arrivo di Luigi Di Maio al Circo Massimo dove è in corso ‘Italia 5 stelle’ i No Tap arrivano com magliette e striscioni “Tap = come tradire Grillo e il Salento”. Gli attivisti M5S che si oppongono all’opera non riescono a fermare Di Maio stretto tra selfie e telecamere. “Il Governo ce la potrebbe fermare il Tap, certo che c’è il rischio che alla fine si faccia, ma almeno questo governo ci sta ...

Salvini e la Tappa a Napoli : 'Orgoglioso d'incontrare i napoletani perbene. Centri sociali? Perditempo' : 'Sono orgoglioso di essere a Napoli da ministro. Se qualche perditempo dei Centri sociali intende contestarmi sappia che sarò ben contento di incontrare la stragrande maggioranza dei napoletani: gente ...

Salvini attacca Bruxelles "Non è mercato Tappeti Noi ora tiriamo dritti..." : Matteo Salvini non molla di un centimetro nella battaglia contro l'Europa per la manovra che il governo si appresta a varare. Nel Def, il documento di programmazione economico finanziaria, sono entrati i provvedimenti principali tra cui anche il superamento della Legge Fornero, la riuduzione delle tasse e il reddito di cittadinanza. Da Bruxelles, cone le parole di Moscovici, è arrivato subito un attacco alla manovra: "L'Italia rispetti i patti. ...

Tap - Salvini : “Risparmio 10% in bolletta”. Comitati del no : “Smentito dal Viminale. Nessun ministero conosce costi-benefici” : La prima volta era accaduto lo scorso 5 agosto e lo ha ribadito ancora martedì sera, a Porta a Porta. “Dal mio punto di vista i benefici con la Tap sono superiori ai costi, però ci sono tecnici al lavoro. Per me è positivo che le famiglie risparmino il 10% sui costi dell’energia. Se si abbattono degli alberi, poi verranno ripiantati da un’altra parte… Su tutte le grandi opere faremo un’analisi di costi e benefici. Non conosco un ...

Tap - Lezzi : “Per me l’opera non è strategica. Salvini è a favore? Deciderà il premier Conte” : “Per me non un’opera strategia”. Al termine della prima riunione della cabina di regia per la programmazione del fondo di sviluppo e coesione, convocato e presieduto da Barbara Lezzi, il Ministro per il Sud ha risposto ad alcune domande sul Tap, all’indomani dell’incontro tra Tony Blair e Matteo Salvini e dopo un’intervista nella quale il leader della Lega e ministro dell’Interno ha affermato che ...

Dalla "panza" di Calenda - a Berlusconi "Al Tappone" - fino a Salvini : "mai lavorato in vita sua". Travaglio frusta tutti - anche i 5 Stelle : E li ha attaccati per la politica sui migranti invitando Conte a dire basta. Non è che gli hanno mai dato molto ascolto. Anzi, proprio niente. Da noi funziona così. Lo sa anche lui. Il suo più Grande ...

Prossima Tappa il Congresso. La "Lega per Salvini premier" sarà pronta per le Europee : Gli occhi sono puntati al 5 settembre. Se il tribunale del Riesame stabilirà la confisca dei conti della Lega Nord anche a livello regionale, comprese le entrate future, Matteo Salvini spingerà l'acceleratore di un progetto il cui embrione stava crescendo al sicuro già da mesi. Addio alla creatura di Umberto Bossi, quella "Lega Nord, per l'indipendenza della Padania", di cui il ministro dell'Interno è ancora ...

Dalla missione a Mosca all’incontro con Orbán - tutte le Tappe della diplomazia parallela di Salvini : L’incontro in prefettura a Milano con il premier ungherese Viktor Orbán è solo l’ultima tappa di una sorta di diplomazia parallela del leader leghista, vicepremier e ministro...