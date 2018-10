Tap | per il ministro Costa il gasdotto si può fare | “Non sono emerse irregolarità”

"Tap - l'opera è legittima" - arriva il dossier di Costa : verso il via libera definitivo al gasdotto : Il ministro dell'Ambiente ha inviato al premier la valutazione sul Tap, considerando l'opera legittima sul piano formale. Il ministro tiene comunque a sottolineare che tale giudizio esula dal suo "convincimento politico, se l'opera sia giusta o no"

"Tap opera legittima". Il ministro Costa invia la relazione a Conte : Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha inviato al premier Giuseppe Conte la valutazione sul Tap, considerando l'opera legittima sul piano formale. Il ministro tiene comunque a sottolineare che tale giudizio esula dal suo "pensiero personale" e dal "convincimento politico, se l'opera sia giusta o no". Il lavoro di valutazione, spiega Costa, è durato ininterrottamente per più giorni, durante i quali sono state esaminate oltre ...

Tap : Costa invia valutazione a Conte : 'Opera legittima' : Il ministro dell'Ambiente ci tiene comunque a precisare che tale giudizio esula dal suo pensiero personale e convincimento politico se l'Opera sia giusta o no - "Nessuna illegittimità snel progetto ...

Tap - Costa invia valutazione a Conte : 'Opera legittima' : Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha inviato oggi al premier Conte la valutazione sul Tap, considerando l'Opera legittima sul piano formale. Il ministro tiene comunque a sottolineare che tale ...

"Tap - l'opera è legittima" - dal governo Conte via libero definitiva al gasdotto in Salento : Il ministro dell'Ambiente Costa, ha inviato al premier la valutazione sul Tap, considerando l'opera legittima sul piano formale. Il ministro tiene comunque a sottolineare che tale giudizio esula dal suo "convincimento politico, se l'opera sia giusta o no"

Tap - Costa invia valutazione a Conte : "Opera legittima" : Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha inviato oggi al premier Conte la valutazione sul Tap, considerando l'opera legittima sul piano formale. Il ministro tiene comunque a sottolineare che tale giudizio esula dal suo "pensiero personale" e dal "convincimento politico, se l’opera sia giusta o no". Il lavoro di valutazione, spiega Costa, è durato ininterrottamente per ...

NBA - Kobe Bryant in prima fila allo STaples : fa il tifo per LeBron James ma niente incontro : Kobe Bryant arriva allo Staples Center e si accomoda in prima fila, da spettatore: non succedeva da quando i Lakers gli hanno ritirato le maglie , entrambe, la n°8 e la n°24, , ma oggi in città c'è ...

Eurolega - vittoria col brivido per l’Olimpia Milano : James mette il Khimki al Tappeto - l’Efes vince il derby : Eurolega, Armani Jeans Milano vittoriosa contro il Khimki Mosca grazie al solito super Mike James autore di una grande prova Eurolega, serata al cardiopalma per la 4ª giornata della fase a gironi. Nel derby di Istanbul tra Efes e Fenerbache, i padroni di casa dell’Efes hanno avuto la meglio grazie ai 17 punti di Beaubois. Per quanto concerne gli italiani, Melli ne ha messi 14, male Datome con soli 3 punti. L’Olimpia Milano è ...

Oro come Avarizia : la seconda Tappa di "Poesie Superbe" : ... torna "Poesie Superbe ", il concorso letterario interamente dedicato ai sette peccati capitali organizzato da Seven Blog , il blog culturale ricco di contenuti che vertono sul mondo della ...

Sci alpino - tutto pronto per la prima Tappa di Coppa del Mondo : azzurri arrivati a Sölden : Gli azzurri arrivano a Sölden, sabato e domenica comincia la Coppa del Mondo Ora sì che è davvero tutto pronto. La squadra azzurra è arrivata a Sölden dopo aver completato la preparazione a Hintertux e vive sulla piste di gara l’attesa per l’esordio in Coppa del Mondo: sabato e domenica, infatti, sono in programma le prime due prove di gigante, quello femminile e quello maschile, che daranno il la alla stagione. Venerdì alle 19 ...

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 Tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Percorso Tour de France 2019 : tutte le 21 Tappe e le stellette di difficoltà. Presenti Tourmalet e Galibier - pochi chilometri a cronometro : Presentata al Salone dei Congressi di Parigi l’edizione numero 106 del Tour de France. 21 frazioni, come di consueto, per la Grande Boucle: si partirà da Bruxelles (Belgio) in onore di Eddy Merckx, il 6 luglio, e si concluderà il 28 luglio con la consueta passerella che porterà ai Campi Elisi a Parigi. Sarà un Tour da corridori completi: non andranno a nozze gli scalatori puri, visti i soli quattro arrivi in salita, anche se le montagne ...

CineMigrare : successo per la settima Tappa - i giovani protagonisti assoluti : Si è conclusa la settima tappa di “CineMigrare – Festival Internazionale di Cinema senza Frontiere” che si è snodata con

Percorso Tour de France 2019 : tutte le 21 Tappe e le stellette di difficoltà. Attenzione ad Alpi e Pirenei - pochi chilometri a cronometro : Presentata al Salone dei Congressi di Parigi l’edizione numero 106 del Tour de France. 21 frazioni, come di consueto, per la Grande Boucle: si partirà da Bruxelles (Belgio) in onore di Eddy Merckx, il 6 luglio, e si concluderà il 28 luglio con la consueta passerella che porterà ai Campi Elisi a Parigi. Sarà un Tour da corridori completi: non andranno a nozze gli scalatori puri, visti i soli quattro arrivi in salita, anche se le montagne ...