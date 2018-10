Tap | min Costa invia valutazione a Conte | ' l' opera è legittima'

Tap - parere positivo del ministero Ambiente. Costa : non sono emerse illegittimità : Il ministro Costa ha ricordato che è un procedimento già autorizzato e concluso nel 2014, su cui si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 1392 del 27 marzo 2017 confermandone definitivamente la legittimità...

Tap - ok ministero dell'Ambiente : "Opera è legittima"/ Ultime notizie Salento - via libera a gasdotto

Tap - per il ministro Costa il gasdotto si può fare : “Non sono emerse irregolarità” : È arrivato il parere del ministero dell'Ambiente Sergio Costa sulla Valutazione di impatto ambientale rilasciata dallo scorso governo sul progetto Tap: "Abbiamo valutato se tutte le autorizzazioni fossero state emesse a norma di legge" Ora la palla passa al presidente del Consiglio Conte che dovrà esprimere le sue valutazioni.Continua a leggere

Tap - un perito nominato dal gip è collega di un consulente della multinazionale. Emiliano ne chiede la sostituzione : Insegnano fianco a fianco nella stessa facoltà dello stesso ateneo. Di più: l’uno era nella commissione che ha valutato l’altro come idoneo a diventare professore di seconda fascia. Entrambi, però, lavorano con ruoli diversi alla superperizia sul gasdotto Tap. Ed è per questo che, in mattinata, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha depositato al gip del Tribunale di Lecce richiesta di valutarne la sostituzione. È ...

Tap : Potì - ministero ritiri ordinanze : ANSA, - MELENDUGNO , LECCE, , 24 OTT - Il sindaco di Melendugno, Marco Potì, ha chiesto formalmente al ministero delle Infrastrutture il ritiro in autotutela della ordinanza della Capitaneria di porto ...