Tap | M5S | no irregolarità e fermarla costa miliardi

Tap - Conte : «Si deve fare - non ci sono illegittimità». La base del M5S in rivolta nel Salento : Dopo il parere favorevole del ministro dell’Ambiente Costa, c’è il via libera politico anche del premier Giuseppe Conte. Un procedimento già autorizzato e concluso nel 2014, su cui si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 1392 del 27 marzo 2017, ha confermato definitivamente la legittimità...

Tap - da “lo blocchiamo in 15 giorni” a “fermarlo costerebbe troppo” : la giravolta del M5s sul gasdotto in Salento : “Diego De Lorenzis, l’anno prossimo vieni a fare il bagno alle Fontanelle facendo finta di niente?”. “Tony Trevisi, i tuoi studi sulla Posidonia sono nei bagni di Palazzo Chigi, va bene così?”. “Cristian Casili, hanno fatto bene a manganellarti con i sindaci? Dici che è il caso di fare qualcosa?”. Ad uno ad uno. Contestazione senza tregua. Ed è solo l’inizio. I noTap non dimenticano le promesse dei pentastellati, che fino a ...

Tap - Conte ai pugliesi : "Si deve fare - non sono emerse illegittimità" | Il comitato per il No : "Dopo le promesse gli eletti M5s si dimettano" : Costa: "La Commissione ha ritenuto ottemperate le prescrizioni". Salvini: "Avanti con i lavori". La rabbia dei No Tap: "Presi in giro, portavoce locali del M5s si dimettano". Conte: "Sosterremo le comunità locali"

Tap - Di Maio : “Presto valutazione finale”/ Ultime notizie - leader M5s : “attesa giudizio Ministro Ambiente” : Tap, Luigi Di Maio: "presto una valutazione finale". Le Ultime notizie, leader M5s: "attendiamo il giudizio del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa". Novità e polemiche(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:16:00 GMT)