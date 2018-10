Tap | Conte | ' Si deve fare | sosterremo le comunità locali'

Conte ai sindaci pugliesi : “La Tap si farà - costerebbe troppo sospendere i lavori” : "Tap si deve fare, bloccare l'opera comporterebbe costi insostenibili. Ad oggi non è più possibile intervenire sulla realizzazione di questo progetto che è stato pianificato dai governi precedenti con vincoli contrattuali già in essere", ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando i sindaci pugliesi coinvolti dalla costruzione dell'opera.Continua a leggere

Tap : Conte - si farà. Interromperla avrebbe costi insostenibili : "Interrompere la realizzazione dell’opera comporterebbe costi insostenibili, pari a decine di miliardi di euro. In ballo ci sono numeri che si avvicinano a quelli di una manovra economica. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato. Ora però è arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia". Così il premier Giuseppe Conte, in una nota sul ...

Tap - Conte ai sindaci della Puglia : “Il gasdotto si deve fare - interruzione comporta costi insostenibili” : La Tap si deve fare, perché l’interruzione dell’opera comporterebbe costi insostenibili. A comunicarlo ai sindaci della Puglia interessati dal gasdotto in costruzione è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sul Tap, aggiunge il capo del governo, “abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato. Ora però è arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia. Prometto ...