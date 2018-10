Tap | Conte ai sindaci della Puglia | “La tap si deve fare | interruzione comporta costi

Tap : min. Costa invia valutazione a Conte : 'l'opera è legittima' : Il responsabile dell'Ambiente ci tiene comunque a precisare che tale giudizio esula dal suo pensiero personale e convincimento politico se l'opera sia giusta o no - "Nessuna illegittimità snel ...

"Tap opera legittima". Il ministro Costa invia la relazione a Conte : Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha inviato al premier Giuseppe Conte la valutazione sul Tap, considerando l'opera legittima sul piano formale. Il ministro tiene comunque a sottolineare che tale giudizio esula dal suo "pensiero personale" e dal "convincimento politico, se l'opera sia giusta o no". Il lavoro di valutazione, spiega Costa, è durato ininterrottamente per più giorni, durante i quali sono state esaminate oltre ...

No Tap - Lezzi agli attivisti : ‘Come chiudere un negozio che ha tutte le autorizzazioni’. E promette : ‘Io e Conte a Melendugno’ : Gli attivisti No Tap sono arrivati al Circo Massimo di Roma per la kermesse di ‘Italia 5 Stelle‘ con striscioni e volantini e domenica hanno avuto un incontro con il ministro per il Sud, Barbara Lezzi. Il ministro ‘scarica’ la difficile vicenda sul collega titolare del dicastero dell’Ambiente: “Il ministro Costa si è preso qualche altro giorno perché sta analizzando tutta la documentazione che ha portato il ...

M5S - No Tap a 5 stelle pronti a contestare Beppe Grillo al Circo Massimo : Quando arrivano i No Tap? Li aspettano tutti. Loro stanno salendo sul pullman dalla Puglia e raccontano: 'Faremo casino quando parla Grillo, domani'. Per amplificare la loro contestazione ai vertici 5 ...

"Sulla Tap Conte come Renzi" : Squilla il telefono. Il sindaco di Melendugno, Marco Potì, seduto dietro la sua scrivania, dove si perde il conto di quanti fascicoli ci siano con su scritto "Tap", risponde tra lo speranzoso e il rassegnato. "Va bene - dice - mandatemi una pec e ci vediamo domani a Roma". Il primo cittadino del Comune dove approderà il gasdotto Trans Adriatic, è stato convocato insieme ai tecnici per un nuovo incontro. Dopo quello di ...

Tap : Conte convoca parlamentari e consiglieri pugliesi : Il vertice in serata, dovrebbe dare il via ai lavori per gasdotto. La nave che dovrà compiere i rilievi sottomarini è nel porto Brindisi pronta a salpare -

Tap - Conte convoca M5s per la decisione finale. I movimenti contro il gasdotto : “Se non c’è stop - dimettetevi” : Il giorno della chiarezza sul gasdotto Tap è arrivato e porta in grembo una bufera, in ogni caso: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per oggi pomeriggio i rappresentanti istituzionali pugliesi del M5s e il sindaco di Melendugno (Lecce), Marco Potì. Dopo il Consiglio dei Ministri sulla manovra, intorno alle 19, a Palazzo Chigi verrà comunicata la posizione ufficiale del governo sul metanodotto in costruzione nel Salento. In ...