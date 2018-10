Tale e Quale Show 8 – Nuove imitazioni sotto la guida di Carlo Conti

MARIO ERMITO È FAUSTO LEALI/ Loretta Goggi : "Per te è stato un lavoro doppio" (Tale e Quale Show 2018) : MARIO ERMITO è FAUSTO LEALI nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018: l'attore è finito nel mirino di Francesco Monte all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2018.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:50:00 GMT)

Roberta Bonanno e Marco Carta : scontro in vista a Tale e Quale Show? : Tale e Quale Show: Roberta Bonanno sfida di nuovo Marco Carta? Roberto Bonanno è una delle concorrenti rivelazione di questa nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma che vede i personaggi del piccolo schermo imitare i grandi della musica nostrana e non. Questa sera, sul palcoscenico di Rai 1, si è esibita in una perfetta imitazione di Mina, tanto da ricevere una standing ovation da parte del pubblico presente in sala. Stasera, tra ...

ANTONELLA ELIA E' JESSICA RABBIT/ Video : "movimenti identici e fedeli al film!" (Tale e quale show 2018) : Questa sera, venerdì 26 ottobre, nel nuovo appuntamento con Tale e quale show ANTONELLA ELIA dovrà imitare JESSICA RABBIT, il personaggio inventato da Gary Wolf.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:41:00 GMT)

Nick dei Cugini di campagna rivela di essere sul lastrico : “Lancio un appello a Carlo Conti perché mi inviti a Tale e quale show” : “La vita agiata di un tempo è solo un ricordo. È come se ogni giorno mi trovassi ad affrontare una strada in salita, visto che in questi ultimi anni ho lavorato poco”. A rivelarlo è l’ex cantante del gruppo I Cugini di campagna, Nick Luciani, che anni fa aveva scelto di intraprendere la carriera solista ed ora si trova in gravi difficoltà economiche. “lo, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen – ha raccontato in ...

Tale E QUALE SHOW 2018 - FINALE/ Classifica e diretta : Raimondo Todaro perfetto in Rod Steward : Questa sera sulla rete ammiraglia di Casa Rai, andrà in onda a partire dalle 21.15 circa, la settima puntata di TALE e QUALE SHOW 2018, condotta da Carlo Conti in diretta.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:25:00 GMT)

ALESSANDRA DRUSIAN È MINA / Video : testa a testa con la Bonanno perso? (Tale e Quale Show 2018) : Nella settima puntata di Tale e Quale Show 2018, ALESSANDRA DRUSIAN veste i panni di MINA. Riuscirà la cantante dei Jalisse a conquistare il suo primo posto?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:20:00 GMT)

ANDREA AGRESTI E' JON BON JOVI / Video - per Loretta Goggi è poco sexy (Tale e Quale Show 2018) : Nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018, ANDREA AGRESTI veste i panni di Jon Bon JOVI. Riuscirà a scalare la classifica e assicurarsi un posto al torneo?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:01:00 GMT)

VLADIMIR LUXURIA È PATTY PRAVO/ Video : "Bene nelle movenze - meno nella voce" (Tale e Quale Show 2018) : nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018, VLADIMIR LUXURIA veste i panni di PATTY PRAVO. Riuscirà a raggiungere il tris di vittorie dopo Ivan Cattaneo?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 21:42:00 GMT)

Tale E QUALE SHOW 2018 - FINALE/ Classifica e diretta : Antonio Mezzancella seguito da Drusian e Bonanno : Questa sera sulla rete ammiraglia di Casa Rai, andrà in onda a partire dalle 21.15 circa, la settima puntata di TALE e QUALE SHOW 2018, condotta da Carlo Conti in diretta.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 21:20:00 GMT)

VINCITORE Tale E QUALE SHOW 2018 E CLASSIFICA/ Tra i favoriti Roberta Bonanno e Alessandra Drusian : VINCITORE TALE e QUALE SHOW 2018, chi è? favoriti Antonio Mezzancella, Roberta Bonanno e Alessandra Drusian, tutti e tre sul podio a distanza di pochi punti l'uno dall'altro.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 20:31:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018/ Diretta finale e classifica : testa a testa fra donne! (26 ottobre) : Questa sera sulla rete ammiraglia di Casa Rai, andrà in onda a partire dalle 21.15 circa, la settima puntata di Tale e Quale Show 2018, condotta da Carlo Conti in Diretta.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:55:00 GMT)

Le imitazioni di Tale e Quale Show del 26 ottobre - dalla doppia Mina a Patty Pravo per il primo gran finale : Per la puntata di Tale e Quale Show del 26 ottobre è tutto pronto in vista della prima finale. Questa sera, infatti, ci sarà il gran finale per quella che riguarda la prima parte della gara tra i concorrenti di quest’anno, ovvero dell’ottava edizione. Ogni anno la formula prevede una prima finale e successivamente una gara nella gara tra i primi classificati dell’anno corrente e i concorrenti più bravi dell’anno precedente. Soffermandoci ...

Vincitore Tale e Quale Show 2018 e classifica/ Antonio Mezzancella sarà il campione dell'ottava edizione? : Vincitore Tale e Quale Show 2018, chi è? Questa sera Carlo Conti conduce la finale del torneo: Antonio Mezzancella è il grande favorito, seguito da Roberta Bonanno e Alessandra Drusian.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:19:00 GMT)

Tale e Quale Show - gran finale : in giuria Nino Frassica e Lucia Ocone : Venerdì 26 ottobre, in prima serata Rai 1, verrà proclamato il campione di questa edizione, ma poi si continua con il torneo