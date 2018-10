TALE E QUALE SHOW 2018 | FINALE Classifica e diretta | Antonio Mezzancella seguito da

VINCITORE TALE E QUALE SHOW 2018 E CLASSIFICA/ Tra i favoriti Roberta Bonanno e Alessandra Drusian : VINCITORE TALE e QUALE SHOW 2018, chi è? favoriti Antonio Mezzancella, Roberta Bonanno e Alessandra Drusian, tutti e tre sul podio a distanza di pochi punti l'uno dall'altro.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 20:31:00 GMT)

Le imitazioni di TALE e Quale Show del 26 ottobre - dalla doppia Mina a Patty Pravo per il primo gran finale : Per la puntata di Tale e Quale Show del 26 ottobre è tutto pronto in vista della prima finale. Questa sera, infatti, ci sarà il gran finale per quella che riguarda la prima parte della gara tra i concorrenti di quest’anno, ovvero dell’ottava edizione. Ogni anno la formula prevede una prima finale e successivamente una gara nella gara tra i primi classificati dell’anno corrente e i concorrenti più bravi dell’anno precedente. Soffermandoci ...

Vincitore TALE e Quale Show 2018 e classifica/ Antonio Mezzancella sarà il campione dell'ottava edizione? : Vincitore Tale e Quale Show 2018, chi è? Questa sera Carlo Conti conduce la finale del torneo: Antonio Mezzancella è il grande favorito, seguito da Roberta Bonanno e Alessandra Drusian.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:19:00 GMT)

TALE e Quale Show - gran finale : in giuria Nino Frassica e Lucia Ocone : Venerdì 26 ottobre, in prima serata Rai 1, verrà proclamato il campione di questa edizione, ma poi si continua con il torneo

TALE e Quale Show - Alessandra Drusian : “Perché sono grata a Carlo Conti” : Tale e Quale Show, Alessandra Drusian: “Dopo 5 anni di provini finalmente faccio parte del cast” Alessandra Drusian si racconta in un’intervista per la rivista Gente. La cantante ha preso parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show, senza suo marito Fabio Ricci. I due formano da sempre una coppia anche nel campo musicale, […] L'articolo Tale e Quale Show, Alessandra Drusian: “Perché sono grata a Carlo ...

TALE e Quale Show 2018 settima puntata : anticipazioni e imitazioni 26 ottobre : Tale E Quale Show 2018 settima puntata. Stasera in tv venerdì 26 ottobre va in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento del programma delle imitazioni. I concorrenti proporranno tante imitazioni per intrattenere il pubblico Rai, tra grandi emozioni e divertimento. Ecco di seguito tutte le anticipazioni sulla puntata e le imitazioni che vedremo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Tale e Quale Show 2018 settima puntata: ...

Andrea Agresti è Jon Bon Jovi/ Video - cerca il riscatto dopo Caterina Caselli (TALE e Quale Show 2018) : Nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018, Andrea Agresti veste i panni di Jon Bon Jovi. Riuscirà a scalare la classifica e assicurarsi un posto al torneo?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:42:00 GMT)

TALE e Quale Show - la settima (ed ultima) puntata in diretta : Settimo ed ultimo appuntamento per Tale e Quale Show, il Talent Show dei vip di Rai 1 dedicato alle imitazioni dei personaggi famosi giunto all'ottava edizione. Carlo Conti ovviamente alla conduzione, e la giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello dietro il bancone. Qui su TvBlog seguiremo la puntata in diretta liveblogging a partire dalle 21.25 Tale e Quale Show | 26 Ottobre 2018 | Anticipazioni La ...

Mario Ermito è Fausto Leali/ Video : l’attore nel mirino di Francesco Monte (TALE e Quale Show 2018) : Mario Ermito è Fausto Leali nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018: l'attore è finito nel mirino di Francesco Monte all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2018.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:19:00 GMT)

Vladimir Luxuria è Patty Pravo/ Video - a caccia del tris di vittorie con Pazza idea? (TALE e Quale Show 2018) : Nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018, Vladimir Luxuria veste i panni di Patty Pravo. Riuscirà a raggiungere il tris di vittorie dopo Ivan Cattaneo?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:13:00 GMT)

Giovanni Vernia è Renzo Arbore/ Video - l’inaspettato successo : “perché proprio a me?” (TALE e Quale Show 2018) : Questa sera, venerdì 26 ottobre, nella settima puntata di Tale e Quale Show 2018 in onda su Rai 1, Giovanni Vernia dovrà imitare Renzo Arbore.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:06:00 GMT)