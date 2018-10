Tale e Quale | Mezzancella campione | classifica | polemiche | chi torna e chi lascia

Marco Carta non partecipa al torneo di Tale e Quale Show 2018/ Perché? L'annuncio in diretta di Carlo Conti : Marco Carta ha deciso di non partecipare al torneo di Tale e Quale Show 2018. Il vincitore della scorsa edizione "Ha rinunciato per alcuni impegni", svela Carlo Conti(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 00:22:00 GMT)

Tale e Quale Show : Antonio Mezzancella vince l'ottava edizione. Seconda Drusian - terza Bonanno : È Antonio Mezzancella il vincitore dell'ottava edizione di Tale e Quale Show, il Talent vip di Rai 1 dedicato alle imitazioni delle celebrity. Mezzancella ha battutto Alessandra Drusian e Roberta Bonanno in volata: sono stati loro tre a contendersi il primo gradino del podio per tutta l'edizione, alternandosi alla vetta di settimana in settimana.L'imitazione proposta da Mezzancella stasera era Francesco Renga, che ha deliziato i cinque ...

Antonio Mezzancella vince Tale e Quale Show : i complimenti della giuria : Antonio Mezzancella è il vincitore di Tale e Quale Show 2018 È calato il sipario sull’ottava edizione di Tale e Quale Show, il varietà di grande successo condotto da Carlo Conti, in onda ogni venerdì sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Quella di quest’anno è stata un’edizione particolarmente intensa e ricca di sorprese con un cast davvero variegato. Antonio Mezzancella è il vincitore di Tale e Quale Show ...

Tale e Quale Show 8 – Nuove imitazioni sotto la guida di Carlo Conti. : Tale e Quale Show, ottava edizione, pronto a partire. Il meccanismo come da titolo resta Tale e Quale, ovviamente cambia il cast e qualche nuovo innesto. Punto saldo alla conduzione Carlo Conti. Novità invece in giuria, dove accanto alla confermata (presente fin dalla prima edizione) Loretta Goggi, stavolta ci sono Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. […] L'articolo Tale e Quale Show 8 – Nuove imitazioni sotto la guida di Carlo Conti. ...

Roberta Bonanno e Marco Carta : scontro in vista a Tale e Quale Show? : Tale e Quale Show: Roberta Bonanno sfida di nuovo Marco Carta? Roberto Bonanno è una delle concorrenti rivelazione di questa nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma che vede i personaggi del piccolo schermo imitare i grandi della musica nostrana e non. Questa sera, sul palcoscenico di Rai 1, si è esibita in una perfetta imitazione di Mina, tanto da ricevere una standing ovation da parte del pubblico presente in sala. Stasera, tra ...

