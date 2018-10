Taekwondo | Campionati Italiani Cinture Nere 2018 | i risultati delle categorie femminili

oasport

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Prima giornata di gare a Bari deidi. Nella location del Palaflorio oggi si sono assegnati i titoli in tutte ledi peso, con le migliori atlete italiane che si sono sfidate per il tricolore. Andiamo quindi a scoprire tutti i. Nei -46 kg dominio di Sofia Zampetti. Questa giovane promessa, reduce dal podio al Riga Open, vince con ampio margine tutti e tre gli incontri, superando in finale Marta Cappilli con il punteggio di 38-13. Terzo posto per Isabella Chiumento e Chiara Palmas. Nei -49 kg si impone Sarah Al Halwani, che batte in finale 11-9 Gaia Gavarone. Completano il podio Alessia Napolano e Antonietta Santaniello. Nei -53 kg trionfa Erica Nicoli, che dopo aver eliminato ai quarti la campionessa uscente Serena Napolano (19-1), supera Valentina Sandrelli (25-6) e in finale Giorgia Cancellieri con il punteggio di ...